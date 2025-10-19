เร่งสอบข้อเท็จจริง เหตุจ่าทหารเรือพลัดตกแฟลตชั้น 4 สาหัส อ้างถูกรุ่นพี่คุกคามทางเพศ
เมื่อเวลา 03.06 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2568 ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้พลัดตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดภายในแฟลตส่วนกลางทหารเรือ พื้นที่ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สัตหีบ เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นจ่าทหารเรือ อายุประมาณ 20 ปี นอนอยู่บนสนามหญ้าหน้าแฟลต ได้รับบาดเจ็บแขนขวาและขาซ้ายหักผิดรูป เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
จากการสอบถามเบื้องต้น ผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ก่อนเกิดเหตุถูกรุ่นพี่ทหารเรือพยายามคุกคามทางเพศภายในห้องพัก จึงเกิดความกลัวและตัดสินใจกระโดดจากระเบียงชั้น 4 เพื่อหนีเหตุการณ์ดังกล่าว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ ได้รายงานผู้บังคับบัญชาและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงประสานต้นสังกัดของผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบด้วย