​อุทัยธานี น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่อง ชาวบ้านพายเรือไปวัด ทอดกฐิน อ่วมหนัก 150 หลังคาเรือน

จังหวัดอุทัยธานี น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่อง ชาวบ้านเกาะสวรรค์อ่วมหนัก กว่า 150 หลังคาเรือน เป็นรอบที่ 3 ต้องพากันพายเรือมาทอดกฐินที่วัด
เมือวันที่ 19 ต.ค.68 ที่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง พบว่าระดับน้ำนั้นเหลืออีกประมาณ 20 เซนติเมตร น้ำจะอ่อเข้าท่วมถนนหน้าแม่น้ำแล้ว ซึ่งชาวเกาะเทโพ ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง หากน้ำนั้นท่วมและข้ามถนนเข้าท่วมบ้านจะได้รับผลกระทบจำนวนมาก ส่วนบริเวณบ้านเกาะสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายเกาะ และมีบ้านเรือนที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับตลิ่ง ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมเป็นรอบที่ 3 แล้ว ต้องพากันพายเรือมาร่วมงานบุญทอดกฐินที่วัดกันทุกราย
โดยจากการสอบถามชาวบ้านรายอื่นๆ บอกว่า หมู่ที่ 6 นี้บ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมรอบที่ 3 ในครั้งนี้กว่า 150 หลังคาเรือนแล้ว ส่วนไร่และสวนของเกษตรกร กว่า 2,000 ไร่ ที่เดือดร้อนจมอยูในน้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนที่น้ำเข้าท่วม วัดเกาะสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัดประจำหมู่บ้านมีเจ้าอาวาสเพียงองค์เดียวที่อยู่ในวัด ในช่วงเช้าต้องพายเรือออกมาจากวัด ก่อนเดินบินทบาตรบนถนน ซึ่งระดับน้ำในวัดสูงกว่า 70 เซนติเมตร
ซึ่งทาง นายสมศักดิ์ สุคง อายุ 60 ปี ได้เปิดเผยว่า น้ำนั้นเข้าท่วมบ้านในครั้งที่ 3 แล้วซึ่งระดับน้ำนั้นอ่อจนท่วมในครั้งนี้ขึ้นเร็วกว่าทุกครั้งจนแทบขนของไม่ทัน ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน น้ำได้ท่วมมา 2 ครั้งแล้ว แต่ก็ยังคงตั้งตัวทันขนของขึ้นที่สูงกันได้ แต่ในครั้งนี้ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมอีก ทำให้มีข้าวของที่อยู่ชั้นล่างของบ้านเสียหาย แถมสวนกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม จำนวน 3 ไร่ ก็จมน้ำไปด้วยเช่นกัน และต้นกล้วยก็เริ่มเน่าเสียแล้ว ส่วนที่บ้านนั้นยังมีผู้พิการเดินไม่ได้อีกด้วย หากน้ำขึ้นอีกก็จะต้องพาผู้พิการขึ้นไปยังชั้นสองของบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน
ด้าน นางสำราญ วัณพรรณ อายุ 61 ปี ชาวบ้านใกล้วัด กล่าวว่า ต้องใช้เรือพายออกจากบ้านเนื่องจากน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร และอยากให้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำออกไปเพราะถั่วฝักยาวกำลังจมน้ำ หากน้ำขึ้นอีกต้องไปอาศัยข้างถนน ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องใช้เรือพายและกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้สูงอายุ อบต.เกาะเทโพได้สำรวจเพื่อนำถุงยังชีพมาแจกจ่ายและเยียวยาบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรที่เสียหาย