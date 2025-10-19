ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เพื่อไทย เขต 6 โคราช ลุยลงพื้นที่ หวังล้มแชมป์เก่า 3 สมัย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหลัง นางพัชราวรรณ ภิญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมา เขต อ.แก้งสนามนาง ได้รับฉันทานุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขต 6 จ.นครราชสีมา พื้นที่ อ.บัวใหญ่ อ.แก้งสนามนาง อ.บัวลาย และ อ.สีดา โดยนายสุชาติ ภิญโญ อดีต ส.ส เขต จ.นครราชสีมา และนายสมชาย ภิญโญ อดีต ส.อบจ.นครราชสีมา เขต อ.แก้งสนามนาง ทั้ง 2 คน มีศักดิ์เป็นพี่ชายได้นำลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์แนะนำตัวทันที พร้อมเปิดรับฟังเสียงสะท้อนปัญหา เพื่อหวังล้มแชมป์เก่า 3 สมัย นายโกศล ปัทมะ ส.ส เขต 6 ได้ย้ายจาก พท.ไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย (ภท.)
นางพัชราวรรณ กล่าวว่า ตนได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ของพรรคพท.ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งใจจะทำอย่างเต็มที่ เหนือสิ่งอื่นใด ขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนเข้ามาทำงานในฐานะ ส.ส.เขต 6 ร่วมกับ ส.ส อีก 15 เขต เพราะหัวใจของพวกเราคือประชาชน
นางพัชราวรรณกล่าวว่า ทั้งนี้กายภาพที่ตั้งของพื้นที่ เขต 6 ถือเป็นดินแดนแอฟริกาโคราช ตะเข็บชายแดนติด จ.ขอนแก่น และ จ.ชัยภูมิ มีระยะห่างจากศาลาการจังหวัดนครราชสีมา กว่า 100 กิโลเมตร จึงมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ไม่ครอบคลุม และภัยแล้งซ้ำซาก โดยประชากรร้อยละ 90 อาชีพหลักคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ฯ ขณะนี้สภาวะราคาพืชผลเกษตรกรรมอยู่ในช่วงขาลง เป้าหมายหลักคือต้องแก้ปัญหาปากท้อง พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขุดลอกลำห้วยตื้นเขินและสร้างแก้มลิงเพิ่มเติม