เผาแล้วน้องน้ำขิง-ลูกสาว เหยื่อเรือล่มกลางแม่น้ำป่าสัก สามี สุดเศร้า ลั่นจะไม่กลับไปขับเรืออีก
จากกรณีเรือลากจูง เกิดอุบัติเหตุล่มกลางแม่น้ำป่าสัก ใกล้กับท่าเทียบเรือ ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดย นายศิราวุฒิ โพธิ์บางหวาย อายุ 24 ปี คนขับเรือหนีออกมาจากเรือได้ทัน ส่วนน้องน้ำขิง หรือ น.ส.เพ็ญนภาพร มากสาคร อายุ 21 ปี ภรรยา ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน หนีออกมาไม่ทัน สูญหายไปภายในแม่น้ำป่าสัก เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา หน่วยกู้ภัย-นักประดาน้ำ พร้อมกับครอบครัว ช่วยกันออกค้นหา จนพบร่างของน้องน้ำขิง ลอยอยู่ภายในแม่น้ำป่าสัก ห่างจากจุดที่เรือจม ประมาณ 200 เมตร ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดเรือแข่ง ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่ประกอบ พิธีฌาปนกิจศพ น.ส.เพ็ญนภาพร มากสาคร อายุ 21 ปี หรือ “น้องน้ำขิง” ที่ตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน ที่เสียชีวิตจากเหตุเรือยนต์ลากจูงล่มกลางแม่น้ำป่าสัก โดยมีการจัดตั้ง โลงศพคู่ น้องน้ำขิง กับลูกสาว น้องน้ำพั้นซ์ ที่หลังจากการชันสูตรพลิกศพของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี ได้มีการแยกร่างของแม่และลูกออกมา โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเผาร่างของ น้องน้ำพั้นซ์ ลูกสาวไปก่อนแล้ว
มีนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ฌาปนกิจศพ มีครอบครัวของ ของน้องน้ำขิง และครอบครัวของ นายศิราวุฒิ โพธิ์บางหวาย อายุ 24 ปี คนขับเรือ สามีของน้องน้ำขิง และผู้ประกอบการขบเรือยนต์ ร่วมแสดงความเสียใจ สามีของน้องน้ำขิงได้บวชเณร เป็นเวลา 9 วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้น้องน้ำขิง ภรรยา และน้องน้ำพั้นซ์ลูกสาว อยู่ในอาการเศร้าโศก
สามเณร ศิราวุฒิ โพธิ์บางหวาย กล่าวว่า ตนเองตั้งใจจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ภรรยาและลูกเป็นเวลา 9 วัน ยังรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากยังคิดอะไรไม่ออก ส่วนของเรือตนเองไม่ขอกลับไปขับเรืออีกแล้ว หลังจากนี้ค่อยคิดต่อว่าจะไปทำอะไร เห็นเรือแล้วสะเทือนใจมากไม่กล้าที่จะขับเรืออีก อยากจะบอก น้ำขิงและลูกสาว ไปสู่สุคติ ไปเป้นางฟ้าอยู่ด้วยกัน ได้พบกับสิ่งที่ดีๆ ชาติหน้าขอให้เกิดเป็นภรรยา ลูกสาวเกิดเป็นลูก มาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่ลูกด้วยกัน
ด้าน นางสาว พรทิพา สิทธิน้อย อายุ 43 ปี แม่ของน้องนำขิง กล่าวว่า สามเณร ตั้งใจจะบวชให้น้องน้ำขิง และลูกสาว เป็นเวลา 9 วัน ได้พูดคุยกันไว้ทางครอบครัวไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว หลังจากนี้ให้สามเณรกลับไปขับเรือไปเป็นครอบครัวของแม่ เพราะแม่รักเหมือนลูก หลังจากนี้ สามเณรตัดสินใจอย่างไร ทางครอบครัวจะดูแลกันเหมือนเดิม ถือว่าเป็นลูกชายของแม่ ส่วนที่สามเณร จะไม่กลับไปขับเรือ แล้วแต่การตัดสินใจของสามเณร ถ้าสะดวกพร้อมอยู่เป็นครอบครัวช่วยกันประกอบอาชีพทางครอบครัวพร้อมที่จะดูแล
ส่วนที่ปรากฏมีคลิปเผยแพร่ออกไป น้องน้ำขิงมาเข้าร่างของพี่สาว ร้องหาย่า หายาย อยากจะเจอกับแม่ แต่ในวันนั้นแม่ยังเดินทางมาไม่ถึง ล่าสุดเมื่อเช้าเข้าร่างอีกครั้งแค่มาร้องไห้เสียใจไม่ได้สื่อสารอะไร บอกเพียงว่าห่วงลูกสาว เพราะเมื่อเช้ามีการประกอบพิธีเผาร่างของ น้องน้ำพั้นซ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ของวัดทำการเผาร่างของน้องน้ำขิง สามเณร ศิราวุฒิ ยืนเฝ้ามองเมรุ อยู่ตลอดเวลาไม่ยอมห่าง เป็นภาพที่สะเทือนใจต่อคนที่มาร่วมงานอย่างมาก