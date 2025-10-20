รวบหนุ่มรัสเซีย เปิดร้านเช่ารถเถื่อน ขายเห็ดขี้ควาย-กัญชาไฟฟ้า กลางเกาะพะงัน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สงขลา ช่วงเวลา 16.00 น. วานนี้ (19 ต.ค.) พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เกาะพะงัน ชุดสืบสวน (ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3) ตม.สุราษฏร์ธานี ฝ่ายปกครอง เกาะพะงัน สภ.เกาะพะงัน ได้เข้าจับกุมนายมิคาอิล (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ชายชาวรัสเซียรายหนึ่ง ข้อหาประกอบธุรกิจและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งขยายผลตรวจค้นบ้านพักบ้านมะเดื่อหวาน ริมถนนสายท้องศาลา-โฉลกหลำ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นเพิงไม้ไผ่ พบยาเสพติดประเภท 5 (เห็ดขี้ควายแห้ง) และบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุกัญชาจำนวนมาก
จากการตรวจสอบในเบื้องต้น นายมิคาอิลไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานได้ และมีท่าทีลุกลี้ลุกลน เมื่อตรวจค้นตัวพบธนบัตรล่อซื้อ 2,000 บาท อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวา
นายมิคาอิลได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ ยินยอมพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองและใบอนุญาตทำงานที่บ้านพัก เมื่อไปถึงบ้านพัก ทราบว่า นายมิคาอิลฯ มีใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ “บริษัทแห่งหนึ่ง ” ซึ่งสถานที่ตั้งบริษัทไม่ตรงกับสถานที่ตั้งร้านเช่ารถที่ถูกจับกุม
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในห้องพักเพื่อยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผลการตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการ ได้แก่ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เห็ดขี้ควายแห้ง) 1 ถุง กัญชาไฟฟ้าพร้อมสูบ 5 อัน ขนมระบุมีส่วนผสมเห็ดขี้ควาย) 9 กล่อง* ขนมช็อกโกแลตมีส่วนผสมเห็ดขี้ควาย) 8 กล่อง ทานได้ง่าย อันตรายกว่าเดิม หลายเท่า พร้อมด้วยรถจักยานยนต์ 10 คัน *รถยนต์เก๋ง 1 คัน
จากการสอบสวนนายมิคาอิลให้การยอมรับว่าสิ่งของทั้งหมดเป็นของตนเอง โดยจัดเตรียมไว้เพื่อเสพและไม่ทราบว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนการประกอบกิจการเช่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์นั้น ยอมรับว่าได้ทำมาแล้วเป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายมิคาอิลฯ 4 ข้อหาหลัก ได้แก่ “เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ให้เช่ารถ)”, “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้”, “มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย” และ “ซ่อนเร้น จำหน่าย พาเอาไปเสีย ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง (กัญชาไฟฟ้า)” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายงานว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาขอความช่วยเหลือกับตำรวจท่องเที่ยวประจำเกาะพะงัน กรณีมีการไปเช่ารถและโดนยึดหนังสือเดินทาง จนทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อได้ ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่ามีชาวต่างชาติ ประกอบธุรกิจให้บริการปล่อยให้เช้ารถเช่าโดยการยึดหนึงสือเดินทางเพื่อการันตี สร้างความเดือนร้อนให้กับนักท่องเที่ยว กรณีรถเกิดมีรอยขีดข่วนหรือมีปัญหาจะเรียกค่าเสียหายและค้าเสียเวลาในราคาที่โหดแพงกว่าความเป็นจริง พร้อมทั้งไม่ยอมคืนหนังสือเดินทาง ถ้าไม่จ่ายตามที่ต้องการ
