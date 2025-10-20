คึกคัก แห่ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ ปชช.หอบมือถือนั่งทำรายการหน้าธนาคารแน่น
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชัยนาท บรรยากาศวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส กลุ่มบุคคลทั่วไปจำนวน 20 ล้านสิทธิ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00น. ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาท ตั้งแต่เวลา 05.00น. เพื่อไปนั่งรอจองคิวเข้าใช้บริการ การยืนยันตัวตนและในรายที่เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ แต่ก็มีจำนวนมากที่นำเอาสมาร์ทโฟนมานั่งรอทำรายการกดยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทะกันที่หน้าธนาคารเลย โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความแน่นอนถ้ากดรับสิทธิ์ไม่ได้หรือตัดขัดขั้นตอนใหน ก็จะได้จองคิวเข้าใช้บริการที่เคาน์เตอร์ธนาคารให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้
และเมื่อถึงเวลา 06.00 น. ตรงที่แอพพ์เปิดให้กดรับสิทธิ ต่างก็ถือสมาร์ทโฟนออกมาทำรายการกันอย่างคึกคัก ซึ่งก็มีทั้งที่ผิดหวัง เพราะตัวเองจำรหัสไม่ได้บ้าง สแกนใบหน้าไม่ผ่านบ้าง สร้างความผิดหวังให้กับผู้ที่รอลุ้นสิทธิ์จำนวนมาก ที่จะต้องรอใช้บริการหลังธนาคารเปิด แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่สามารถทำรายการรับสิทธิ์สำเร็จ มีแสียงเฮและรอยยิ้มเป็นระยะ ๆ ซึ่งมีทั้งผู้ที่ได้สิทธิ์ 2,000 บ. และ 2,400 บ.ในกลุ่มผู้มีประวัติยื่นเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
ประชาชนฝากไปยังหน่วยงานที่ระบผิดชอบระบบ อยากให้ระบบรองรับการทำนรายการพร้อมกันได้ดีกว่านี้ เพราะเช้าวันนี้ระบบมีอาการค้างอยู่หลายครั้งในการทำรายการ และหลายครั้งระบบการสแกนใบหน้าทำได้ยากมากถึงมากที่สุด