แก๊สระเบิดกลางตลาดดังสมุทรปราการ เพลิงลุกไหม้วอด 6 ล็อก พนักงานจ็บ 1 จนท.เร่งหาสาเหตุ

แก๊สบึ้มกลางตลาดดังสมุทรปราการ เพลิงลุกไหม้วอด 6 ล็อก พนักงานจ็บ 1 จนท.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ร.ต.อ.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในตลาดนัดซอยแพรกษา 10 ถนนแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแพรกษาเข้าระงับเหตุทันที
ที่เกิดเหตุเป็นแถวร้านค้าชั้นเดียวปลูกติดกันหลายล็อก พบต้นเพลิงอยู่บริเวณร้านราดหน้า เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง มีกลุ่มควันหนาทึบลอยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบมีร้านค้าได้รับความเสียหายทั้งหมด 6 ล็อก และมีพนักงานหญิงของร้านต้นเพลิงถูกไฟลวกบริเวณแขน เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
นางสาวภา อายุ 54 ปี เจ้าของร้านต้นเพลิง ให้การว่า ขณะเกิดเหตุพนักงานกำลังจุดเตาแก๊สเพื่อเตรียมของขาย จู่ ๆ มีไฟวาบขึ้นอย่างแรงสูงขึ้นหลังคา ก่อนจะลุกลามไปทั่วร้านอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นสาเหตุตนก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่เตรียมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริง พร้อมประเมินมูลค่าความเสียหายต่อไป