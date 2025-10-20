ผอ.กกท.นครพนม แจงงบสนามกีฬาหนองญาติ100ล้าน ยันไม่จริงใช้งบเพียง28ล.

ผอ.กกท.นครพนม ชี้แจงโต้งบสนามกีฬาหนองญาติ จังหวัดนครพนม มูลค่า100 ล้านบาทไม่เป็นความจริง ยืนยันใช้งบเพียง 28 ล้านบาท สนามฟุตบอลยังใช้งานได้ตามปกติ มีเพียงยางปูลู่วิ่งเสื่อมตามกาลเวลา
วันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ที่สนามกีฬาจังหวัดนครพนม (การกีฬาแห่งประเทศไทย) นายภาสกร พุทธานุภากร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (ผอ.กกท.นครพนม) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อบางสำนักว่า สนามกีฬาจังหวัดนครพนมใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 100 ล้านบาท ว่า “ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง”
นายภาสกร กล่าวว่า สนามกีฬาแห่งนี้ใช้งบประมาณรวมประมาณ 28 ล้านบาท เท่านั้น โดยแบ่งเป็นงบก่อสร้างอัฒจันทร์ราว 5 ล้านบาทเศษ และงบก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์อีก ประมาณ 23 ล้านบาท จึงไม่ทราบว่าตัวเลขงบประมาณ 100 ล้านบาท ที่มีการนำเสนอในสื่อนั้นข้อมูลมาจากแหล่งใด
สนามกีฬาไม่ได้ร้างตามที่เป็นข่าว ยังมีประชาชนมาใช้บริการกันทุกสัปดาห์ และยืนยันว่า เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลตัดหญ้าและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาฝนตกชุกและทำให้หญ้าขึ้นเร็ว รวมถึงมีคนมาใช้สนามน้อย ภาพที่เห็นจึงอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสนามร้าง
นอกจากนี้จากกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสนามกีฬาถูกปล่อยรกร้างกว่า 2 ปีนั้น ผอ.กกท. ยืนยันว่า ทุกวันนี้สนามกีฬาแห่งนี้ก็ยังมีประชาชนทั่วไปเข้ามาออกกำลังอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีจำนวนไม่มากก็ตาม โดยเฉพาะสนามฟุตบอลและสนามหญ้าเทียม ที่เปิดให้เยาวชน นักกีฬา และประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายทั้งในช่วงเช้าและเย็น ส่วนที่เสื่อมสภาพนั้นก็เป็นเพียงบางจุด โดยเฉพาะลู่วิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานานนับสิบปี ขณะนี้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม ได้หารือร่วมกับ นายแพทย์อลงกต มณีกาศ ส.ส.นครพนม เขต 3 ในฐานะ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม เพื่อวางแผนการปรับปรุงสนามกีฬาให้มีสภาพดีขึ้น เพื่อพร้อมสำหรับรองรับการแข่งขันและกิจกรรมทางการกีฬาให้ได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ยอมรับว่า สนามกีฬาแห่งนี้ขาดแคลนงบเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซม แม้ที่ผ่านได้พยายามยื่นของบประมาณมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ตาม โดยยื่นผ่านทางจังหวัดนครพนม ทำให้ยุ่งยากล่าช้าหลายขั้นตอน แต่ต่อมาในปี 2567ที่ผ่านมา ทางสำนักงานการกีฬาฯจังหวัดนครพนม เพิ่งได้รับสนามกีฬาแห่งนี้มาบริหารจัดการโดย การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยตรง
เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวนี้จะหมดไป ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนสำรวจและส่งมอบพื้นที่ และภายหลังจากปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ ก็ได้เตรียมแผนงานจัดทำMOU ร่วมกันกับทางสถาบันการศึกษาและสมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม สำหรับการใช้สนามกีฬาร่วมกัน
ทั้งนี้โดยทาง ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูง ต่างได้รับทราบถึงปัญหาของสนามกีฬาแห่งนี้แล้ว โดยจะเร่งหาแนวทางเพื่อสนับสนุนงบประมาณคาดว่าราว 15 ล้านบาท ตามที่ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองได้เคยเข้ามาประเมินกรอบวงเงินไว้ในเบื้องต้นก่อนหน้านี้ต่อไป