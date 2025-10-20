ฝนถล่มหนัก ภูเก็ตอ่วม! น้ำท่วมหลายจุด เช็กเส้นทางน้ำขังรอระบาย แนะเลี่ยง

ฝนถล่มหนัก ภูเก็ตอ่วม! น้ำท่วมหลายจุด เช็กเส้นททางน้ำขังรอระบาย แนะเลี่ยง
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ อาทิ อำเภอเมืองภูเก็ต บริเวณหน้าโรงเรียนวิชิตสงคราม ก่อนลงอุโมงค์เซ็นทรัลภูเก็ต และ บริเวณพื้นที่กะตะ
ทั้งนี้ อำเภอกะทู้ สภ.ป่าตอง รายงานการจราจร สภาพน้ำท่วมขังรอระบายในพื้นที่ ดังนี้
- แยกโรงพยาบาลป่าตอง น้ำท่วมขังรถใหญ่ยังผ่านได้
- แยกป่าตองฮิลล์ น้ำท่วมขังรถเล็กไม่สามารถผ่านได้
- หน้าสถานีตำรวจภูธรป่าตองน้ำขังรอการระบาย
- แยกใสน้ำเย็น-นาใน น้ำท่วมขังรอการระบาย
- แยกดับเพลิงป่าตองน้ำท่วมรอการระบาย
- เส้นทางน้ำท่วมขังถนนเส้นทางกะทู้ มุ่งหน้าไปโลตัสสามกอง และ หมู่ 2 ซอยนิรุจ ตำบลกมลา
อำเภอถลาง ยังไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
ทั้งนี้ ช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลต้องใช้เวลา ซึ่งทุกเส้นทางที่เกิดน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุก สภ.ในพื้นที่ได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากการจราจรติดขัดและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากถนนลื่นและน้ำท่วมขัง ขณะนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด