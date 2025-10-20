ชาวบ้านโอด อยู่กับน้ำท่วมมา 2 เดือน พอลดได้ 3 วัน กลับมาท่วมอีกแล้วแถมหนักกว่าเดิม ล่าสุดดับแล้ว 10
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปรับเพิ่มระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ในอัตรา 2,500 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองสาขาต่างๆ ที่รับมวลน้ำจากแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา กลับมามีปริมาณเพิ่มสูง ซึ่งระดับน้ำที่ก่อนหน้าที่ลดระดับลงไป ประมาณ 10 ซม. กลับมาเพิ่มสูงกว่าเดิม ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง ระดับน้ำที่ขึ้นแล้วลงมาแล้ว เป็นครั้งที่ 4 แล้ว
ที่ชุมชน ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในชุมชน เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้วถนนทางเข้าชุมชนน้ำท่วมสูง ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกไปชุมชนเพื่อทำงาน ไปประกอบอาชีพค้าขายรวมถึงออกไปซื้ออาหาร
นางสมพิศ ลายพิกุล อายุ 70 ปี ชาว ต.บ้านป้อม กล่าวว่าบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมทุกปี แล้วแต่จะมากหรือน้อย ปีนี้น้ำท่วมถึงพื้นบ้านต้องงัดพื้นบ้านมาหนุนเป็นที่หลับนอนเก็บข้าวของบางส่วน ต้องใช้เรือพายเข้าออกชุมชน ไปหาซื้ออาหาร เพราะร้านค้าในชุมชนปิดรวมถึงรถกับข้าวเข้ามาขายอาหารสดไม่ได้ คอยพายเรือมารับส่งคนในครอบครัว บางวันพายออกมาแล้ว มาจอดเรือรอรับกลับเลยพายเข้าออกบ่อยๆเหนื่อย
น้ำลดลงไปได้ 3 วันรู้สึกดีใจที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ฟังจากข่าว่าปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกแล้ว น้ำกลับมาท่วมเท่าเดิม ไม่รู้ว่าจะฝากถึงกรมชลประทาน หรือรัฐบาลยังไง ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้น่าจะรู้ได้ว่าต้องทำยังไง เขาระบายน้ำมาเราจะไปแก้ไขป้องกันยังไงได้
ด้านนาย บุญนำ ขันศักดิ์ อายุ 49 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลบ้านป้อม กล่าว่า ตำบลบ่านป้อมมีทั้ง 11 ตำบล ถูกน้ำท่วมแล้ว 11 ตำบล ส่วนใหญ่จะท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา บางพื้นที่จะไม่ท่วม น้ำท่วมมันเดือดร้อนกันจริงๆชาวบ้านดีใจที่น้ำลดลงไปได้ 2-3 วัน น้ำกลับมาท่วมสูงกว่าเก่า ตอนที่น้ำลดลงไปก็ลำบาก เพราะถนนน้ำยังท่วมเรือพายไม่ได้ ต้องเดินลุยน้ำ ตอนนี้น้ำกลับมาท่วมมากว่าเก่า ช่วงนี้ต้องคอยดูแลลูกหลานกันใกล้ชิด โรงเรียนปิดเทอมด้วย บางจุดน้ำนิ่ง ต้องคอยระวังปลิงกันด้วยเวลาที่ต้องเดินลุยน้ำใต้ถุนบ้าน ชาวบ้านต้องเอารถมาจอดไว้ริมถนนและที่มัสยิด เข้าออกบ้านลำบากต้องใช้เรือ บ้านบางหลังไม่มีเรือก็จะลำบาก
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 12 อำเภอ 153 ตำบล 933 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 52,508 ครัวเรือน เฉพาะพื้นที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา กระทบ 20 ตำบล 133 หมู่บ้าน กว่า 8,199 ครัวเรือน
รายงานข่าวล่าสุด เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา นางบำรุง พานทอง อายุ 87 ปี พลัดตกเรือบริเวณหน้าบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 2 เมตร เพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ไม่ทัน ใน ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้เสียชีวิตราย 10 จากสถานการณ์น้ำท่วม ในจ.พระนครศรีอยุธยา