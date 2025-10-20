หนุ่มอเมริกัน พาสาวไทยซ้อนท้าย ขี่บิ๊กไบค์แหกโค้งที่ชลบุรี ชนป้ายบอกทาง เสียชีวิตทั้งคู่

หนุ่มอเมริกันซิ่งบิ๊กไบค์ สาวไทยซ้อนท้าย แหกโค้งชนป้ายบอกทางถนนจอมเทียนสาย 2 เสียชีวิตทั้งคู่
เมื่อเวลา 06.50 น. วันที่ 20 ตุลาคม ร.ต.อ.ชัยนเรศ เพ็งแคน รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา สาขาโค้งดงตาล พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ร่วมตรวจสอบผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย สาเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้ง หน้าลุมพินีจอมเทียน ถนนจอมเทียนสาย 2 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ที่เกิดเหตุพบคณะแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา พยามยามยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้จำนวน 2 คน ทราบชื่อ Mr.LARRY อายุ 40 ปี สัญชาติอเมริกัน และ น.ส.เกศริน อายุ 31 ปี อยู่ในที่เกิดเหตุ ห่างไปประมาณ 50 เมตรพบรถบิ๊กไบค์ YAMAHA สีขาว ทะเบียนชลบุรี ล้มอยู่ เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานำร่างผู้เสียชีวิตรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่า Mr.LARRY ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว โดยมี น.ส.เกศรินนั่งซ้อน มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งรถเสียหลักควบคุมไม่ได้ จึงชนเข้ากับป้ายบอกทาง บริเวณเกาะกลางถนนทำให้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป