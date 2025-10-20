โค้ชวอลเลย์ ล่วงละเมิดทางเพศ 5 น.ร.ชาย แม่เด็กเอาผิดถึงที่สุด ผู้ก่อเหตุถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน

โค้ชวอลเลย์บอล ล่วงละเมิดทางเพศ 5 นักเรียนชาย ขู่เด็กถ้าบอกใครจะทำโทษ แม่เหยื่อลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด ใจชื้นผู้ก่อเหตุโดนสั่งออกจากราชการไว้ก่อน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี น.ส.สุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและทีมสหวิชาชีพ แพทย์จากโรงพยาบาลศรีธัญญา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ร่วมกันลงพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี (รังสิต คลอง 5) เพื่อติดตามและเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยา นักเรียนชาย อายุ 12 ปี 5 ราย นักชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล ถูกครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีพฤติการณ์ให้อมอวัยวะเพศและมีการใช้ถุงยางอนามัย
นายธนกฤตเผยว่า ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ซึ่งรับเคสมาตั้งแต่ต้น จึงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ทั้งอาญาและกฎหมายเด็ก ได้ประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต้นสังกัดแล้ว เพื่อให้ออกคำสั่งให้ครูผู้ก่อเหตุออกจากราชการไว้ก่อนแน่นอน
นายธนกฤตกล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย พม.นำคณะแพทย์ด้านจิตวิทยาจากโรงพยาบาลศรีธัญญามาตรวจสุขภาพจิตของเด็กๆ ทั้ง 5 รายทันที เนื่องจากเด็กถูกกระทำหลายครั้งและยังมีรายงานว่าถูกข่มขู่อีกด้วย ซึ่ง พม.จะเรียกทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำเด็กโดยเร็ว เนื่องจากผู้ปกครองกังวลใจและรู้สึกไม่ปลอดภัย หลังผู้ก่อเหตุพยายามขอเจรจา พม.จึงได้ให้ยุติธรรมจังหวัดเข้ามาดูแลเรื่องการคุ้มครองพยาน ส่วนเงินเยียวยาผู้เสียหายจะดำเนินการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมกับ พม.เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กอย่างเต็มที่
ด้านนางปวีณาเปิดเผยด้วยความเศร้าใจว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ่อแม่ของเด็กและพี่ชายรวม 5 ครอบครัว เดินทางมาขอความช่วยเหลือ หลังทราบว่าลูกๆ มีความคิดอยากจะฆ่าตัวตาย หลังจากผู้ปกครองเข้าแจ้งความและมีการตรวจร่างกายแล้ว ครูผู้ก่อเหตุได้โทรศัพท์หาพี่ชายของเด็ก พร้อมยอมรับว่าทำจริงๆ พร้อมถามว่าต้องการเงินเท่าไหร่เพื่อจบเรื่อง
นางปวีณาระบุว่า การที่ครูพยายามขอเจรจาเช่นนี้ทำให้ครอบครัวหวาดกลัว นอกจากนี้ ยังมีครูคนอื่นโทรศัพท์หาผู้ปกครองของเด็กเพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยครูผู้ก่อเหตุเจรจาอีก มองว่าไม่เหมาะสมที่จะมาปกป้องครูคนนี้ เพราะการกระทำชัดเจนและมีพยานหลักฐาน
นายธนกฤตกล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีผู้เสียหายรายอื่นอีก ขอให้รีบมายื่นเรื่องที่ พม.หรือมูลนิธิปวีณาได้ทันที โดยเบื้องต้นผู้ก่อเหตุมุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
น.ส.น้อย (นามสุมมุติ) อายุ 37 ปี ผู้ปกครองของนักเรียนชายอายุ 12 ปีรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ลูกชายถูกนายหนึ่ง (นามสมมุติ) หรือโค้ชหนึ่ง อายุ 28 ปี ซึ่งเป็นโค้ชวอลเลย์บอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ล่วงละเมิดทางเพศทางทวารหนัก และบังคับให้อมอวัยวะเพศ โดยโค้ชใช้กลอุบายทำทีเรียกเด็กๆ สลับกันเข้าไปนวดในห้องเก็บเสื้อผ้านักกีฬาบนตึกอาคารเรียน ตลอดช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา
น.ส.น้อยกล่าวว่า โค้ชหนึ่งเป็นครูสอนวิชาภาษาไทย แต่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้เป็นโค้ชวอลเลย์บอล ฝึกสอนเด็กระดับชั้น ป.3 ถึง ป.6 เคยพาทีมไปแข่งขันและได้รับรางวัลระดับจังหวัดมาแล้ว แต่ขณะก่อเหตุครูจะข่มขู่เด็กอย่างหนักว่าจะไม่ให้สอบผ่านวิชาเรียน หรือถูกคัดออกจากทีม/ถูกทำโทษ หากนำเรื่องไปบอกใคร ทำให้เด็กๆ หวาดกลัวมาก จนไม่กล้าบอกผู้ปกครอง
น.ส.น้อยเล่าอีกว่า ทราบเรื่องช่วงเย็นวันที่ 15 ตุลาคม จากคนรู้จักที่โทรมาบอกว่าลูกชายถูกโค้ชหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศ แต่ตนไม่กล้าสอบถามรายละเอียดจากลูกโดยตรง เพราะกลัวจะกลายเป็นปมในใจ จึงรีบพาไปตรวจร่างกายและเข้าแจ้งความทันที ยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งเฉย มีการเรียกไปพูดคุยและรับปากว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง
น.ส.น้อยกล่าวว่า ตอนนี้สภาพจิตใจของลูกชายดีขึ้นมาก เพราะมีญาติคอยพูดคุยและให้กำลังใจ เมื่อทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งให้ครูรายนี้ออกจากราชการแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะ แต่ก็ยังไม่กล้าให้ลูกกลับไปเรียน หรือไปซ้อมกีฬา เพราะกลัวว่าเด็กคนอื่นจะโดนเช่นนี้อีก ยืนยันว่าต้องการให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไปเลย