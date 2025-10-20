รถตู้หลับใน ชนท้ายรถบรรทุกผลไม้ บน M6 เจ็บ 10 ราย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-นครราชสีมา ตอน 25-39 รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้ชนท้ายรถกระบะ ตอน 38 หลักกิโลเมตร 174+345 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน ขาเข้านครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยกู้ภัยฮุก 31 โคราช
พบรถตู้ สีบรอนซ์เงิน ยี่ห้อโตโยต้า เลขทะเบียน ฮพ 1240 กรุงเทพมหานคร ชนท้ายรถกระบะบรรทุกผลไม้ ยี่ห้ออีซูซุ เลขทะเบียน ผฉ 9446 นครสวรรค์ และการ์ดเรลเสียหาย 3 ช่อง ยาว 12 เมตร มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้โดยสารรถตู้ รวม 11 คน แยกเป็นชาย 1 คน หญิง 10 คน อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะเคลื่อนย้ายไปส่งโรงพยาบาลขามทะเลสอ และ รพ.เทพรัตน์
จากการสอบสวนทราบว่า นายวีระพงษ์ ภูสุวรรณ์ ผู้ขับขี่รถตู้ นำผู้โดยสารไปส่งจังหวัดทางภาคอีสานตอนบน อ้างพักผ่อนไม่เพียงพอจึงมีอาการหลับใน เป็นเหตุให้รถเสียการควบคุมชนท้ายรถบรรทุกผลไม้ ซึ่งนายจิตวิสุทธิ์ รัตนธรรม กำลังขับรถบรรทุกผลไม้ไปส่งที่ตลาดในเมืองโคราช เดชะบุญที่ไม่มีรถแล่นตามหลังในระยะกระชั้นชิด จึงไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน