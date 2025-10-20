ทหารเมียนมา บุกฐานแก๊งคอล เคเคปาร์ค จับพนง. 2 พันคน อุปกรณ์ Starlink เพียบ

ทหารเมียนมาบุกพื้นที่แก๊งคอล ตรงข้าม อ.แม่สอด จับพนง.-ยาม2,198คน ยึดอุปกรณ์เพียบ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 สื่อของเมียนมาในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ได้รายงานข่าวทหารเมียนมา ได้เข้าไปบุกพื้นที่สแกมเมอร์ชาวจีนบริเวณเคเคปาร์ค ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 และสามารถยึดฐานเลเกก่อ ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้แล้ว
โดยการปฏิบัติการดังกล่าวทหารเมียนมาได้ปิดล้อมจับพนักงานของเคเคปาร์ค จำนวน 2,198 คน ซึ่งมีพนักงาน แบ่งเป็นชาย 645 คน หญิง 455 คน และยาม 98 คน
นอกจากนี้ยังยึดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต เป็นสตาร์ลิงค์ จำนวน 30 ชุด การปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทหารเมียนมายึดพื้นที่บริเวณเลเกก่อ คืนจากฝ่ายกะเหรี่ยงได้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวห่างจากพื้นที่สแกมเมอร์ของชาวจีนเพียง 4 กิโลเมตร
ข่าวแจ้งว่า การปฏิบัติการครั้งนี้ฝ่ายทหารเมียนมาได้ทำความเข้าใจกับทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟ. และทหารกะเหรี่ยงดีเคบีเอ.ที่เป็นพันธมิตรร่วมกับทหารเมียนมาก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการ ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มกะเหรี่ยงด้วยกันเองว่า มีการสร้างภาพหรือไม่ เนื่องจากฝ่ายเมียนมากำลังถูกกดดันอย่างหนักจากนานาประเทศ
ขณะที่สำนักข่าวดิ อิระวดี รายงานว่า คณะรัฐบาลทหารเมียนมา ได้บุกค้นศูนย์หลอกลวงทางอินเตอร์เนต ที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และยึดอุปกรณ์ Starlink หลังจากสื่อต่างประเทศ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้พบการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างแพร่หลายในตลาดมืด มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ฐานหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต ที่คนงานหลอกเอาเงินจากชาวต่างชาติ โดยไม่ทันตั้งตัว ด้วยการหลอกทำธุรกิจ หรือเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาว ได้แพร่หลายในพื้นที่ชายแดนที่ไร้กฎหมายของเมียนมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงคราม ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด 19
ความพยายามข้ามชาติของทางการไทย จีน และเมียนมา เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีการปราบปรามอย่างหนัก และ ปล่อยตัวแรงงานราว 7,000 คน โดยหลายคนกล่าวว่า พวกเขาถูกค้ามนุษย์ เพื่อไปทำงานในพื้นที่ที่ได้รับการเสริมกำลัง
สื่อของรัฐบาลอย่าง The Global New Light of Myanmar รายงานว่ากองทัพได้ปฏิบัติการใน KK Park ใกล้ชายแดนเมียนมา-ไทย และยึดเครื่องรับสัญญาณ Starlink และอุปกรณ์เสริมได้ 30 ชุด
สื่อที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล ระบุว่า กองกำลังทหารได้บุกเข้ายึดอาคารประมาณ 200 หลัง และ พบคนงานเกือบ 2,200 คน
Starlink ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตในเมียนมา มีปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่เพียงพอที่จะติดอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศก่อนการปราบปรามครั้งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่กลับติดอันดับสูงสุดทุกวันตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมถึง 1 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก APNIC ซึ่งเป็นองค์กรจดทะเบียนอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคเอเชีย