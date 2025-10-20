ชุมพรโชว์ ‘สตรีทอาร์ตคิงภูมิพล’ แลนด์มาร์กศิลปะฝาผนัง สืบสานพระราชปณิธานผ่านงานศิลป์
หลังจากที่ นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าฯชุมพร เป็นประธานการประชุมเตรียมการสนับสนุนการจัดทำผลงานศิลปะบนผนังตึก หรือ Street Art เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูงกว่า 30 เมตร และกว้างประมาณ 30 เมตร
ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาพื้นที่จัดทำผลงานศิลปะบนผนังตึก Street Art ที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้อนุญาตให้ จ.ชุมพร ใช้พื้นที่ผนังด้านหน้าอาคารศูนย์ส่งสัญญาณ NT (ปากทางเข้าห้างสรรพสินค้าโอเชี่ยนฯ ชุมพร) ถนนศาลาแดง อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นสถานที่สร้างสรรค์งานศิลปะ Street Art ได้
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ‘มูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ’ ร่วมกับศิลปินกลุ่ม Street Art King Bhumibol นำโดย นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร หรือ ‘ครูเล็ก’ อาจารย์โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มเยาวชน และบรรดาจิตอาสาของ จ.ชุมพร กำหนดจัดทำ Street Art เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ และสืบสานพระราชปณิธานของทั้ง 3 พระองค์ผ่านงานศิลปะสาธารณะ
กำหนดสร้างสรรค์ผลงานระหว่างวันที่ 1-12 ตุลาคม จากนั้นได้จัดพิธีส่งมอบและเปิดโครงการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็น ‘วันนวมินทรมหาราช’
โครงการ Street Art King Bhumibol ไม่เพียงแต่เป็นการถ่ายทอดพระบรมสาทิสลักษณ์อันทรงคุณค่า แต่ยังถือเป็นเวทีสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสังคม เชื่อมโยงความร่วมมือของทุกภาคส่วน และสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวชุมพร ในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อต้อนรับบรรดาศิลปินที่เข้าร่วมรังสรรค์ผลงาน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ จ.ชุมพร จัดขึ้น เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันสานต่อที่พ่อทำผ่านพลังแห่งศิลปะที่ยิ่งใหญ่และงดงาม
Street Art King Bhumibol เป็นโครงการเพื่อสังคมที่บรรดาศิลปินมารวมตัวกันสร้างผลงานศิลปะในที่สาธารณะ หรือ Street Art เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของชาติ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ภายใต้ปณิธาน ‘ตามรอยทางเดินของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 เผยแพร่คำสอนพ่อ ผ่านผลงานศิลป์ สตรีทอาร์ตคิงภูมิพล ทั่วประเทศ 77 จังหวัด’
ที่ผ่านมาใน จ.ชุมพร กลุ่ม Street Art King Bhumibol ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานแห่งแรกใน จ.ชุมพร บริเวณสี่แยกสายฝน ชุมชนปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ให้ชาวชุมพรและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมมาแล้ว และ จ.ชุมพร ถือเป็นจังหวัดที่ 25 ของการจัดทำ Street Art King Bhumibol