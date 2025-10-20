‘แก้วเดียวเที่ยวตราด’
ชูทริปลดขยะโมเดล Trat Eco-Go
ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวรักษ์โลก
ว่าที่ ร.ต.กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาและฝ่ายความมั่นคงไทย ได้ทำการปิดชายแดนห้ามการเดินทางของชาวไทยและชาวกัมพูชา พร้อมห้ามการค้าขายและการท่องเที่ยว รวมทั้งได้มีการประกาศพื้นที่กฎอัยการศึกในพื้นที่ จ.ตราด ทั้งหมดตลอดระยะเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมา จ.ตราดและหมู่เกาะตราด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อย่างไรก็ตาม หลังที่เกิดการสู้รบขึ้นทำให้ จ.ตราดและหมู่เกาะตราด ได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวยุโรปยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ จ.ตราด โดยเฉพาะเกาะช้าง ซึ่งทางสหราชอาณาจักรได้ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา จ.ตราด โดยเฉพาะเกาะช้างเนื่องจากมีการประกาศกฎอัยการศึก ที่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัย และบริษัทประกันไม่รับทำประกันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยกเลิกเดินทางมาตราดและส่งผลกระทบยอดรายได้หายไปถึง 700 ล้านบาท
“จากปัญหานี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ประกาศความพร้อมในการเปิดฤดูท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ โดยผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายทั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมการค้าตราดเวลเนส หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐ มุ่งนำเสนอจังหวัดตราดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เน้นความยั่งยืน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลับคืนมา โดยชูยุทธศาสตร์ในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพเพื่อชดเชยรายได้และคาดการณ์ว่าในช่วงปลายปี 2567 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2568 (ตุลาคม-ธันวาคม) จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้รวมกว่า 700,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนให้จังหวัดไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท”
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด กล่าวด้วยว่า ยุทธศาสตร์ ‘แก้วเดียวเที่ยวตราด’ ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพ นโยบายนี้เป็นสำคัญในปีนี้ คือการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยว ผ่านยุทธศาสตร์ ‘แก้วเดียวเที่ยวตราด’ กับแคมเปญ Trat Eco-Go ท่องเที่ยวอย่างรักษ์โลก พร้อมรับสิทธิพิเศษง่ายๆ แค่พก ‘แก้วและหลอดแบบใช้ซ้ำได้’ มาเที่ยวตราด รับสิทธิง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน 1.พกแก้วและหลอดแบบใช้ซ้ำได้ (Tumbler) มาเช็กอินกับโรงแรม/ที่พัก ที่ผ่านมาตรฐาน TAT STGs STAR แจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้ใช้สิทธิ, ชื่อสถานที่พัก (รูปแก้วกับหลักฐานการจองหรือคีย์การ์ด) แล้วแจ้งขอรับสิทธิทาง Facebook Page : เที่ยวกินถิ่นตราด รับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 100 บาท (1 คน ต่อ 1 สิทธิ) ใช้เป็นส่วนลดร้านอาหาร คาเฟ่ ที่ผ่านมาตรฐาน TAT STGs STAR สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านอาหารได้ที่ https://trateco-go.my.canva.site/ โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ
วันที่ 1-30 พฤศจิกายน มาเที่ยวตราดแบบมีสไตล์และใส่ใจโลกไปพร้อมกันนะ ที่ขยายผลเป็น ‘แก้วเดียวเที่ยวเกาะช้าง’ ‘แก้วเดียวเที่ยวเกาะกูด’ และ ‘แก้วเดียวเที่ยวเกาะหมาก’ นักท่องเที่ยวที่พกพาแก้วและหลอดส่วนตัวมาเองจะได้รับสิทธิพิเศษจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเป็น ‘นักท่องเที่ยวคุณภาพ’ และลดภาระขยะบนเกาะอย่างยั่งยืน ที่สำคัญที่สุดคือ การเปิดฤดูกาล 4 พื้นที่ นำโดยเกาะหมาก ต้นแบบ Low Carbon การเปิดฤดูท่องเที่ยวจะจัดขึ้นใน 4 พื้นที่สำคัญ พร้อมกิจกรรมที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม
โดยที่เกาะหมาก (Low Carbon Destination) ได้จัดพิธีเปิดฤดูกาลขึ้นที่พิพิธภัณฑ์บ้านเกาะหมาก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ตอกย้ำสถานะ ต้นแบบแหล่งโลว์คาร์บอนแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยการมอบส่วนลดค่าเช่ารถกอล์ฟไฟฟ้า เหลือเพียง 800 บาทต่อวัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ส่วนที่เกาะกูด (Nature & Wellness) กำหนดเปิดฤดูกาลในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ตลาดนัดกระบือบัส นำเสนอธีมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สุขภาพ และเวลเนส พร้อมโปรโมตสินค้าใหม่คือการท่องเที่ยว ป่าบนเกาะกูด ซึ่งนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ยังไม่เคยสัมผัส
ขณะที่เกาะช้าง (Sport Tourism) ได้เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ คือ บิกินี รัน (Bikini Run) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่บริเวณหาดไชยเชษฐ์ และเสริมกิจกรรมรักษ์โลกด้วยการพายซัพบอร์ดฟรี สำหรับผู้ที่พกพาแก้วและหลอดส่วนตัวมาแสดง และสุดท้ายพื้นที่บนฝั่ง (Eco-Tourism) กำหนดเปิดฤดูกาลวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่บ้านปูรีสอร์ต ต.หนองคันทรง ที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านกิจกรรม พายเรือคยัค ชมป่าโกงกางและป่าตะบูน ที่ชุมชนบ้านท่าระแนะ นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางต่อไปชมส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย (450 เมตร) ที่ อ.คลองใหญ่ และชมดาวที่ Golden Cliff Beach Resort
ว่าที่ ร.ต.กรกฎกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า อยากจะเชิญชวนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตราดให้มากๆ เพราะที่ จ.ตราดและหมู่เกาะช้างทะเลตราด ที่สวยที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคมทุกปี อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวของ จ.ตราดทั้งเกาะหมาก ได้รับรางวัล TOP-100 เมื่อปี 2566 และในปี 2568 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างก็ได้รับรางวัล TOP-100 อีกแห่งหนึ่ง
“นับว่าเป็นข่าวดีของนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว จ.ตราด”