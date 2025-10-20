ส.ท.ท.ยกพลคนน้ำพริกสัญจร หลากเมนูหรอยแรงพื้นถิ่น’ปักษ์ใต้’
ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดกิจกรรม ยกพลน้ำพริกสัญจรภาคใต้ ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา โดยนำน้ำพริกแปลก น้ำพริกโบราณ รวมถึงน้ำพริกที่หารับประทานได้ยาก มาจัดแสดงพร้อมเครื่องเคียงให้ลิ้มชิมรส น้ำพริกแต่ละชนิดมีรสชาติดี มีส่วนประกอบหลากหลายจากพื้นถิ่นแต่ละที่ในพื้นที่ภาคใต้ ท่ามกลางผู้สนใจที่เข้าร่วมงานแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม ท่องเที่ยว สถาบันทักษิณคดีศึกษา มาร่วมชิมและเลือกซื้อน้ำพริกที่ผู้ผลิตน้ำพริกแสดงและจำหน่ายในงานด้วย
“น้ำพริกลูกหยี” เป็นน้ำพริกของกลุ่มซา-บิน (zabin) กลุ่มแม่บ้านชาวยะลา ซึ่งนำลูกหยีในช่วงที่มีผลผลิตออกมามาก แต่จำหน่ายได้ในราคาไม่สูงมากมาเป็นส่วนประกอบในการปรุง นางฮามีดะห์ เบญญกาจ ประธานกลุ่ม zabin บอกว่า ได้ริเร่มนำลูกหยีมาแปรรูปเป็นน้ำพริก ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 เมื่อนำมาพัฒนาสูตร ร่วมกับ พริกสด มะขาม ปลาฉิ้งฉ้าง และอื่นๆ นำมาตำ หั่น แล้วคั่วด้วยน้ำมันร่วมกัน จนเครื่องทั้งหมดกรอบ และมากรองน้ำมันด้วยกระดาษซับมันหลายครั้ง จนมั่นใจว่าไม่มีน้ำมันหลงเหลืออยู่จึงนำมาส่งขาย ซึ่งน้ำพริกลูกหยีนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังทำให้ลูกหยีมีราคาเพิ่มขึ้นอีกด้วย
“น้ำพริกเสริมแคลเชียมหัวปลา” จ.ปัตตานี ได้รับการแนะนำโดย “จัฟนีย์ ยูโซะ” สมาชิกกลุ่มน้ำพริกเสริมแคลเซียมหัวปลา เล่าว่า ใช้หัวและก้างปลาหลังเขียวที่ปกติจะถูกนำไปทิ้ง นำมาแปรรูปเป็นผงโรยข้าว และน้ำพริกเสริมแคลเซียมหัวปลา ถือเป็นหนึ่งในน้ำพริกที่แปลกและได้คุณภาพ คุณประโยชน์อย่างมาก ขณะนี้กำลังได้รับความนิยมจากตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางกลุ่มยินดีอย่างมากที่วัตถุดิบจากทะเลสดๆ สามารถนำมาแปรรูป และใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน
“น้ำพริกเห็ดแครง” ของชาวบ้านตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่มีการส่งเสริมปลูกเห็ดแครง นำเห็ดแครงมาแปรรูปเป็นน้ำพริกสูตรพิเศษ ซึ่งมีสรรพคุณ ได้โปรตีนจากเห็ด แถมหอมกรุ่น ที่มีทั้งพริกสด สมุนไพรและเห็ดแครง จะได้น้ำพริกกลมกล่อม สร้างรายได้สู่ชุมชน
“น้ำจุ้มสาย” เป็นอาหารแต่ดั้งเดิมของชาวตำบลเกาะยอ อ.เมืองสงขลา เป็นอีกเมนูที่ได้รับความนิยม ซึ่ง “ขนิษฐ์ ศรีสุวรรณ” ตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเกาะยอ บอกว่า เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีสาหร่ายทะเล หรือสาหร่ายผมนาง ริมทะเลสาบ จึงนำสาหร่ายมาเป็นผักแนม กินกับน้ำชุบ ที่เป็นน้ำชุบสูตรพิเศษ ใช้ “น้ำส้มโหนด” แทนน้ำมะนาวในการปรุงรสน้ำพริก เมื่อนำมากินคู่กัน จะได้ความกรอบกรุบของสาหร่ายทะเล คู่กับน้ำพริกและกลิ่นของน้ำส้มโหนดเข้าจมูก ฟินไปอีกแบบ
“น้ำจุ้มสาย ไม่ได้มีขาย แต่มักจะปรุงกินกันในโอกาสพิเศษ รวมถึงการจัดแสดงน้ำพริก หรือเมนูอาหารดั้งเดิมของชุมชนเกาะยอ สูตรนี้เป็นสูตรตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ำจุ้มสาย ชุมชนเกาะยอยังตำน้ำพริกมันกุ้ง และน้ำพริกกะปิ ที่ใช้กะปิและมันกุ้งจากชุมชนเกาะยอ มาให้รับประทานด้วย”
ส่วนกลุ่มแม่ครัวลุ่มน้ำอู่ตะเภาตอนล่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำเมนูยำมะม่วงขมิ้นขาว มานำเสนอ ซึ่งใช้ขมิ้นขาวอ่อนๆ นำมาขูดเป็นเส้นแบบเดียวกับมะม่วง นำไปยำกับเครื่องยำ รสชาติเข้ากัน ได้ความเปรี้ยวจากมะม่วงและความหอมของขมิ้นขาว เป็นเมนูที่กินได้ไม่เบื่อเลย
นอกจากนั้น น้ำพริกยอดนิยมที่นำมาจัดแสดงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว คือ น้ำชุบพรกของชาวพัทลุง ที่ใช้ใบทำมังมาแปรรูปตำน้ำพริก ใส่ปลาย่าง พริกสด และสมุนไพรอื่นๆ เมื่อตำเสร็จจะนำมาใส่กะลามะพร้าวที่ผ่านการทำความสะอาด จากนั้นนำไปย่างไฟอ่อน จะได้น้ำชุบพรกที่หอมไฟและใบทำมัง สามารถเก็บได้นาน รสชาติอร่อยกินคู่ผักแนมได้ทุกชนิดเลยทีเดียว
สำหรับเมนูน้ำพริกจากใบไม้ เป็นอีกถ้วยที่ได้รับความสนใจ และน่าทึ่ง โดยน้ำพริกแต่ละถ้วยล้วนมีส่วนประกอบจากวัตถุดิบในพื้นถิ่น เป็นไม้ผลที่หาได้ในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ นำมารวบรวมในงาน เพื่อเผยแพร่ สืบทอด ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้น้ำพริกเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชน เป็นต้นแบบในการคิดสร้างสรรค์เมนูพื้นถิ่น มาแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ในอนาคตด้วย