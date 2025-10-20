นพ.สสจ.เมืองคอน ยื่นลาออกทันที หลังถูกสั่งย้ายไปภูเก็ต สะพัดคำสั่งฝ่ายการเมือง

นพ.สสจ.เมืองคอน ยื่นลาออกทันที หลังถูกสั่งย้ายไปภูเก็ต สะพัดคำสั่งเบื้องบน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม มีรายงานข่าวว่า ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมพูดคุยปัญหาและคืบหน้าการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ สสจ.ทั้ง 23 อำเภอ และมี เจ้าหน้าที่ สสจ.พัทลุงมาร่วมแจมในครั้งนี้ โดยมี นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม
ซึ่งมีตอนหนึ่งของการประชุมได้มีการหยิบยกเรื่องของการโยกย้ายของนายแพทย์ดุษฎี มาพูดในที่ประชุม เสมือนหนึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย เนื่องจากนายแพทย์ดุษฎีได้ยื่นหนังสือลาออกกับนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากมีคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ นพ.สสจ.ภูเก็ต สลับกับ นพ.สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์
โดยตอนหนึ่ง นายแพทย์ดุษฎี ได้กล่าวว่า ค่อนข้างตกใจเนื่องจากตนเองมีอายุราชการอีก 5 ปี ก็คิดว่าอาจจะมาเกษียณอายุราชการที่ สสจ.นครศรีธรรมราช ตนมาจากพัทลุงออกจากกะลาที่แคบๆมาสู่โลกกว้าง ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ มีหลายคนถามว่าคิดอย่างไร ตอบได้โดยไม่คิดหวังว่าปาฏิหารย์คงมีจริง ตนยังยืนยันอยากทำหน้าที่ที่นครศรีธรรมราชมีหลายอย่างจะต้องเร่งพัฒนา และหนังสือลาออกจะมีผลอีก 15 วัน
จากนั้นได้มีตัวแทนกล่าวขอบคุณผู้บริหาร ถึงแม้มีเวลาเพียง 6 เดือน เข้าใจว่างานยังเริ่มไปไม่ถึง 50% แต่ทกคนก็ร่วมทำงานกันอย่างเต็มที่ อยากเห็นบ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายหลักของจังหวัด พวกเราอยากบอกว่า กระทรวงทำงานผิดพลาด ทำลายคนดีคนเก่ง การที่หมอตัดสินใจลาออกย่อมแสดงให้เห็นว่าศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดีควรยืนในจุดใด
แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า ผตร.สธ เขตสุขภาพที่ 11 มาตรวจราชการ ถึงกับตกใจ อุทานออกมา เห็นคำสั่งแล้วตกใจเหมือนฟ้าผ่า ซึ่งมันก็เกิดฟ้าผ่ามาที่ สสจ.นครศรีธรรมราชจริงๆ กำลังเข้ารูปเข้ารอยในการทำงาน ต้องเปลี่ยนแปลงกันใหม่อีกครั้ง
แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า หนังสือคำสั่งย้ายจากกระทรวงลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 นายแพทย์ดุษฎี ก็ทำหนังสือลาออกทันที ซึ่งท่านก็ได้ทักท้วงให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อคนดีไม่มีที่ยืนก็ไม่ต้องไปยืนแข่งกับใคร
อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่า การโยกย้ายสลับหน้าที่ในครั้งนี้เป็นคำสั่งเบื้องบน เป็นคำสั่งจากนักการเมือง เนื่องจากภริยาเตรียมลงสมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราชในปี 2569 นี้