รพ.ปลายพระยา แจ้งความเอาผิด ชายจอดกระบะขวางรถฉุกเฉิน ทำผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นิติกรปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปลายพระยา ที่ปฏิบัติหน้าที่คืนหลังเกิดเหตุชาย ขับรถยนต์กระบะปิดท้ายรถฉุกเฉินขณะเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการวิกฤตส่งตัวต่อโรงพยาบาลกระบี่ทำให้เกิดความล่าช้ากว่า 10 นาที ส่งผลให้ผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิตขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่ พร้อมหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ภาพจากกล้อง วงจรปิดบริเวณภายในโรงพยาบาลปลายพระยา คำให้การของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ เข้าพบพันตำรวจเอกณรงค์ ลักษณะวิมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายพระยา ก่อนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุ
พันตำรวจเอกณรงค์ ลักษณะวิมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายพระยา เปิดเผยว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปลายพระยาแจ้งข้อกล่าวหากับชายขับรถยนต์กระบี่ข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและข้อหาหมิ่นประมาท เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยได้กำชับพนักงานสอบให้สอบปากคำ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ ญาติผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด และสอบปากคำแพทย์โรงพยาบาลปลายพระยาเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย ก่อนส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลปลายพระยา และสอบปากคำแพทย์โรงพยาบาลกระบี่ที่รักษาผู้ป่วยก่อนเสียชีวิตอย่างรอบคอบ เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุ มารับทราบข้อกล่าวหา ก่อนส่งฟ้อง โดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย