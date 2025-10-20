สุดสลด หญิงขี่จยย.ไปยืนยันคนละครึ่งพลัส 6 ล้อไม่เห็น ทับดับสยอง ขณะรอกลับรถ

สุดสลด หญิงขี่จยย.ไปยืนยันคนละครึ่งพลัส 6 ล้อไม่เห็น ทับดับสยองขณะรอกลับรถ คันอื่นบีบแตรสนั่นแต่ช่วยไม่ได้
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม ร.ต.อ.ฤกษ์ วิเชียร รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งมีเหตุรถสิบล้อเหยียบคนบริเวณสี่แยกไฟแดงไปรษณีย์นางรอง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้สยามรวมใจปู่อินทร์
ที่เกิดเหตุพบรถสิบล้อแบบหัวลากยี่ห้ออีซูซุหมายเลขทะเบียน 70 3428 อุบลราชธานี จอดอยู่กลางสี่แยกมีรถจักรยายนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1 กท 5013 ติดอยู่ใต้ท้องรถ และพบศพหญิงทราบชื่อต่อมานางอัญชลี (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาว ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เสียชีวิตในลักษณะหัวขาดออกจากร่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถสิบล้อหัวลาก จอดรอไฟแดงโดยมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่หน้ารถพ่วง จากนั้นรถสิบล้อได้เคลื่อนออกมาอย่างช้าๆ เพื่อจะกลับรถ คลิปวงจรปิดยังได้ยินเสียงผู้ใช้รถที่จอดติดไฟแดงบีบแตรเสียงดังกระหึ่มหลายคัน แต่รถสิบล้อยังเคลื่อนออกไปอีกจนทับร่างคนขับรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ภาพกล้องวงจรปิด เผยถึงนาทีขณะเกิดเหตุ พบจักรยานยนต์ของผู้ตาย จอดติดหน้ารถสิบล้อ ก่อนสัญาณไฟเปลี่ยนเป็นไฟเขียนว รถสิบล้อเริ่มออกตัว ทำให้หน้ารถสิบล้อดันจักรยานยนต์ของผู้ตายไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยภาพอีกมุมยังเห็นว่าหญิงรายดังกล่าวพยายามคลานหนีจากการถูกชนลากไปข้างหน้า ขณะที่รถคันอื่นๆ พยายามบีบแครส่งเสียงบอกรถสิบล้อ สุดท้ายหนีไม่พ้น ถูกเหยียบเสียชีวิตดังกล่าว
สอบถามนายก้องภพ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ชาว ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ คนขับรถสิบล้อเล่าว่า ตนจะกลับรถไปปั๊มน้ำมันยอมรับว่าไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้า พอไฟเขียวตนก็เลี้ยวรถ ยอมรับว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่หน้ารถแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
สอบถามนางทูลชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 68 ปี แม่สามีของผู้ตายเล่าว่าลูกสะใภ้ออกจากบ้านไปธนาคารกรุงไทย เพื่อไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล โดยออกไปตั้งแต่ตอนเช้าแต่คนเยอะ จึงรับบัตรคิวแล้วกลับบ้านมาก่อน ครั้งนี้จะไปธนาคารอีกรอบหนึ่งแต่มาเกิดอุบัติเหตุก่อน
อย่างไรก็ตาม ตำรวจจะทำการสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถสิบล้อหัวลากต่อไป