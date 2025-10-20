ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด เคลียร์ หนองหญ้าแก้วได้แล้ว 100% เก็บกู้เข้าหนองจาน พบแล้ว 4 ทุ่น กู้ไปแล้ว 3

ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด เคลียร์ หนองหญ้าแก้วได้แล้ว 100% เก็บกู้เข้าหนองจาน พบแล้ว 4 ทุ่น กู้ไปแล้ว 3 อีก 1 อยู่ใต้รากไม้
วันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าหมู่บ้าน เปรยจัน และ จกเจย ของเขมร ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว และ บ้านหนองจาน อ โคกสูง จ.สระแก้ว ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน คงมีแต่ ทหารประมาณแห่งละ 10 นายดูแลพื้นที่อยู่เท่านั้น
ตลอดทั้งวันที่ 20 ตุลาคม ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยหน่วยเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) กองกำลังบูรพา และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งทหารช่างจาก ช.พัน 2 ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา แต่ยังไม่พบทุ่นระเบิดเพิ่มจากเมื้อวานที่ 19 ตุลาคม
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดสามารถเคลียร์พื้นทีได้แล้ว 100% และได้มอบพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้านแล้ว 2 แปลงสุดท้าย ในวันที่ 20 ตุลาคม นี้ จากนั้นชุดเก็บกู้จึงได้ย้ายเข้าไปปฏิบัติการในหมู่บ้านหนองจานดังกล่าว
จากการปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่ ก่อนการเริ่มเก็บกู้ เจ้าหน้าที่ พบทุ่นระเบิดแล้ว 4 ทุ่นใน บริเวณแนวหลักเขตแดนที่ 47- 48 คือทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMD 6M จำนวน 1 ทุ่น ระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน, ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน และ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน สามารถเก็บกู้ไดัแล้ว 3 ทุ่น ยังไม่ได้ทำการเก็บ 1 ทุ่น เนื่องจาก สภาพทุ่นอยู่ใต้รากไม้ ซึ่ง ต้องใช้ความชำนาญสูง และชุดอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันความปลอดภัยในกับเจ้าหน้าที่ต่อไป