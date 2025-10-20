พิพัฒน์ เตือนผู้ประกอบการภูเก็ต อย่าขึ้นราคาห้องพักแพงเกิน ให้สมเหตุผล ไม่ใช่ได้คืบแล้วจะเอา 3 วา

พิพัฒน์ เตือนผู้ประกอบการ อย่าขึ้นราคาห้องพักแพงเกิน ขอให้สมเหตุสมผล
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมา ต่อสู้ร่วมกับคนภูเก็ตในยุคการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้ลงมาร่วมต่อสู้ ในการท่องเที่ยวขณะนั้น คงจำกันได้ จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่ไม่มีนักท่องเที่ยว เปรียบเสมือนเป็นเมืองที่ตายไปแล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า พวกเราก็มาช่วยกันฟื้นร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจนกระทั่งภูเก็ตกลับมาฟื้นใหม่ และมีรายได้มากกว่าเมื่อปี 2562 คือ เมื่อปี 2562 เรามีรายได้อยู่ที่ประมาณ 450,000 ล้านบาท แต่ปี 2567 ที่ผ่านมา เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวถึงกว่า 490,000 ล้านบาทเกือบ 5 แสนล้านบาท เรามีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่มีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าปี 2562 เพราะการบริหารจัดการ ของผู้ประกอบการ สามารถรวมตัวกันได้
“แต่ก็ขอฝากไปทางผู้ประกอบการว่าสิ่งที่รวมตัวกันได้ขอให้อยู่ใน สัดส่วนที่พอเหมาะพอสม ถ้าเราลากจนนักท่องเที่ยวคิดว่าราคาเกินความเป็นจริง เขาอาจจะทิ้งภูเก็ตไปเที่ยวที่อื่นแทน เช่น ไปกระบี่ หรือไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยโอกาสของจังหวัดภูเก็ตก็จะเสียเช่นกัน”นายพิพัฒน์ กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เชื่อว่า การที่ตนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจะพยายาม ทำให้ภูเก็ตสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่มากกว่าเดิมหรือเอากระทรวงคมนาคมมาเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความสะดวกสบาย และทำให้ ผู้ประกอบการ ต้องเข้าถึง ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วเหมาะสมที่สุด ไม่ใช่ได้คืบแล้วคุณจะเอา 3 วา
ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเรา เป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะวันนี้จังหวัดภูเก็ตได้ชื่อว่า เป็นจังหวัดที่มีค่าที่พักแพงที่สุดในประเทศไทย ขอฝากสื่อมวลชนไปยังผู้ประกอบการว่า ขอให้อยู่ในส่วนที่พอเหมาะพอสม ถ้าคุณทำให้เขากลัวแล้วการที่จะดึงเขากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่าย”