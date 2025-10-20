ปิกอัพซิ่งขึ้นแซง พุ่งประสานงาจยย. ดับยกครัว 4 ศพ รวมลูกเล็ก 3 ขวบ ‘คนขับ’ หลบหนี

ราชบุรี – เกิดอุบัติเหตุ รถปิกอัพซิ่งแซงรถขึ้นไป ประสานงากับจักรยานยนต์ แรงงานชาวลาว ดับยกครัว 4 ศพ มีหนูน้อยวัย 3 ขวบด้วย ส่วนคนขับปิกอัพหลบหนี
เมื่อเวลา 19.10 น. วันที่ 20 ตุลาคม พ.ต.ท.ธงทอง เอี่ยมเวียง สารวัตรเวร สภ.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี ตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งมีรถปิกอัพชนประสานงากับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 4 ราย เหตุเกิดบนถนนสายดอนคา – ดอนใหญ่ หมู่ 3 ต.ดอนคา อ.บางแพ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ปิกอัพยี่ห้อ โตโยต้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียนราชบุรี สภาพหน้ารถนั้นพังยับเยิน ที่บริเวณกระจกหน้ารถพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 รายติดอยู่ที่หน้ารถ ส่วนในกระบะรถพบศพเป็นเด็กหญิงวัย 3 ขวบ โดยรถปิกอัพนั้นจอดอยู่ในเลนสวนทาง ส่วนผู้ขับขี่นั้นทราบว่าได้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง
นอกจากนี้ ที่บริเวณกลางถนนพบศพเป็นหญิง 1 ราย และข้างทางพบศพเป็นหญิงอีก 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 4 ศพ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่และลูกสาว 2 คน โดยทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าวชาวลาว ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียนนครปฐม สภาพพังยับเยินเศษชิ้นส่วนรถกระเด็นกระจัดกระจายเต็มถนน เจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดการจราจรทำให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว
จากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้น คาดว่า รถปิกอัพนั้นน่าจะขับด้วยความเร็วและแซงรถอีกคันขึ้นไป ซึ่งเป็นจังหวะที่ 4 คน พ่อแม่ลูกซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังกลับจากไปซื้อกับข้าวจากตลาดนัดที่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุขี่สวนทางมาทำให้พุ่งชนประสานงากันอย่างจัง จนเป็นเหตุสลดที่ทำให้พ่อแม่และลูกอีก 2 คนดับยกครัว
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งศพของครอบครัวนี้ไปชันสูตรหาสาเหตุการตายอีกครั้งที่นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรี
ขณะที่ ชาวบ้านใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ ให้ข้อมูลว่าถนนสายนี้เป็นถนน 2 เลนส์ รถวิ่งสวนทางกันและมักจะขับรถเร็ว ประกอบกับสองข้างทางมีต้นไม้ขึ้นรก ทำให้รถจักรยานยนต์นั้นไม่สามารถที่จะขี่ข้างทางได้ ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยแผ้วถางเพื่อเปิดไหล่ทางให้รถจักรยานยนต์ได้วิ่ง ซึ่งเหตุนี้ก็เชื่อว่ารถปิกอัพน่าจะขับมาเร็ว จึงไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนทางมา จึงอยากจะให้ช่วยกันขับขี่อย่างระมัดระวังและโปรดอย่าขับเร็วเกินไปเพราะถนนนั้นแคบ
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามคนขับรถรถยนต์ปิกอัพ มาดำเนินคดีต่อไป