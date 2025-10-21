เตือน ฝนถล่มใต้ 8 จังหวัด เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม คลื่นอ่าวไทยสูง 2 เมตร 23-26 ต.ค.
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 2 (53/2568) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-26 ตุลาคม 2568
ช่วงวันที่ 23-26 ตุลาคม 2568 คาดว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตกสะสม
อาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำ ป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด