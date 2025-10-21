กินเจ ปีนี้สุดเหงา ผักขยับราคา แต่กำลังซื้อหด
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม บรรยากาศเทศกาลกินเจวันแรกที่ตลาดภาษีซุงในตัวเทศบาลเมืองชัยนาท ตรวจสอบร้านผักสดวัตถุดิบสำคัญในการปรุงอาหารเจปรากฏว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงา ลูกค้ามาหาซื้อผักเพื่อไปประกอบอาหารเจ รับประทานร่วมเทสการถือศีลกินผักกันน้อยมาก โดยพ่อค้าแม่ค้าผักสดเปิดเผยว่า ถ้าเป็นปีก่อนๆบรรยากาศและยอดขายผักสดจะเริ่มคึกคักตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.แล้ว เพราะหลายคนจะนิยมกินอาหารเจล่วงหน้าเพื่อล้างท้อง แต่ปีนี้กลับเงียบเหงาเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ทำให้ยอดขายปีนี้ค่อนข้างต่ำและเงียบเหงา
ส่วนด้านราคาผักนั้นก็ขยับขึ้นรับเทศกาลกินเจไปแล้ว โดยล่าสุดผักคะน้าขาย กก.ละ 40 บาท จากเดิม 35 บาท ผักบุ้งจีนขาย กก.ละ 40 บาท จาก 35 บาท ผักกาดขาวกก.ละ 35 บาท จากเดิม 30 บาท กระหล่ำปลีขาย กก.ละ 35 บาท ถั่วฝักยาว กก.ละ 60 บาท จาก 50 บาท ก่อนหน้านี้ ซึ่งสาเหตุที่ยอดขายไม่ดีน่าจะมี 2 ปัจจัย คือ กระแสนิยมกินเจลดลง และสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังยืดเยื้อในปัจจุบัน