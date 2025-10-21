หนุ่มเมา ขับรถบรรทุกพ่วง อ้าง GPS พาหลง พุ่งชนซุ้มประตูวัด ขอจนท.อย่าแจ้งบริษัท กลัวถูกไล่ออก

คนขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ อ้างตั้ง GPS แล้วหลงทางเลี้ยวเข้าวัด พุ่งชนซุ้มประตูวัด บันไดศาลาการเปรียญพังเสียหาย ตรวจวัดแอลกอฮอล์พุ่ง 174 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ พุ่งชนซุ้มวัดและบันไดทางขึ้น ภายในวัดป่าโค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ตัวแม่และตัวลูกทะเบียนชัยนาท จอดอยู่ภายในลานวัด มีเด็กวัด พระสงฆ์ ยืนดูเหตุการณ์ ที่ซุ้มประตูทางเข้าวัดพบรอยเฉี่ยวชนแตกร้าว เศษปูนกระจายเกลื่อน ตรวจสอบที่ศาลาการเปรียญ บริเวณบันไดทางขึ้นถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนราวบันไดพังเสียหาย และยังเฉี่ยวชนบันไดทางขึ้นวัดจนเสาบันไดและเหล็กจับพังเสียหาย
เจ้าหน้าที่สายตรวจสามารถควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไว้ได้ ทราบชื่อนายธนพล อายุ 30 ปี ให้การด้วยความมึนงงว่า ขับรถบรรทุกเหล็กมาจาก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อไปส่งที่ จ.ระยอง และตั้ง GPS นำทาง แต่ระบบพาหลงเข้ามาในซอยแคบ วนไปวนมาหลายรอบ จนหลงเข้ามาที่วัด สุดท้ายรถพุ่งชนซุ้มวัดและและบันไดวัดดังกล่าว
หลังเกิดเหตุนายธนพลพยายามต่อรองไม่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือบริษัทประกัน เพราะเกรงว่าจะถูกไล่ออกจากงาน แต่ตำรวจพบพิรุธ จึงใช้เครื่องตัววัดระดับแอลกอฮอล์ ผลปรากฏว่าสูงถึง 174 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่ากฎหมายกำหนดหลายเท่า จากนั้นจึงยอมรับว่าได้ดื่มเหล้ามา 3 แก้วก่อนจะออกไปส่งของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจจึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดี
ด้านนายไพโรจน์ อายุ 32 ปี เด็กวัด ให้การว่า ขณะนอนอยู่ในวัดได้ยินเสียงชนดังสนั่นจึงออกมาดู พบรถบรรทุก 18 ล้อชนซุ้มวัดแล้วพยายามขับถอยหลังออก แต่ท้ายรถกลับไปชนบันไดวัดอีกครั้ง ตนพยายามตะโกนให้หยุด แต่คนขับกลับตะโกนโต้และมีท่าทีจะหาเรื่อง จึงรีบโทรแจ้งตำรวจและเจ้าอาวาส
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับไปสอบสวนที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมดำเนินคดีในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราและขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย