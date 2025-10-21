พังงาอ่วม หลังฝนถล่มทั้งคืน บางเนียงหนักสุด รถเล็กสัญจรลำบาก
เมื่อวันทึ่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจากที่เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพังงา ทำให้น้ำจากเขาวง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา หลากท่วมหลายพื้นที่
น้ำได้ไหลเข้าท่วม ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง มีน้ำท่วมขัง ความสูง 40 เซนติเมตร น้ำไหลไม่ทัน บริเวณหน้าตลาดสดบางเนียง ช่วงโค้งจอยการยาง หน้าอนุสรณ์สถานสึนามิเรือ ต.813 จนถึงซอยนายเท่ง
ล่าสุดนายสิริธร บัวแก้ว นายกฯเทศมนตรีตำบลคึกคัก ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก อำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ขณะที่ เทศบาลฯคึกคัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดพังงา เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเล ออกอำนวย