หวาดเสียว! นทท.เยอรมัน เหยียบฝาท่อระบายน้ำพัทยา พลิก ตกลงทั้งขา ได้รับบาดเจ็บ

หนุ่มเยอรมันสุดซวย เดินตก ฝาท่อระบายน้ำ เมืองพัทยาเจ็บ
เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม ศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินตกท่อระบายน้ำเมืองพัทยาได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดหน้าปากซอย 14 พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบชายชาวต่างชาติสภาพได้รับบาดเจ็บถลอกหัวเข่าฝั่งซ้าย ก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ทางผู้บาดเจ็บไม่ขอไปโรงพยาบาลขอกลับที่พักเลย ทราบชื่อภายหลังคือ Mr.Christoph อายุ 28 ปี สัญชาติเยอรมัน
จากการสอบถามผู้เห็นการณ์ทราบว่าต่างชาติดังกล่าวเดินมาตามทางฟุตปาธตามปกติก่อนจะก้าวเท้าลงไป เหยียบที่ฝาท่อระบายน้ำเมืองพัทยา จากนั้นฝาท่อพลิก ทำขาของหนุ่มต่างชาติตกลงไปในท่อ ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม วอนเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาลงลงพื้นที่ตรวจสอบหวั่นเกิดเหตุซ้ำสอง