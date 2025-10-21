ผู้ว่าฯ – ผู้การนครปฐม แถลงผลยุทธการ “ปิดเมือง สยบแว้นนครปฐม” จับวัยรุ่นซิ่งจยย.ป่วนเมือง

ผู้ว่าฯ – ผู้การนครปฐม แถลงผลยุทธการ “ปิดเมือง สยบแว้นนครปฐม” จับวัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 20 ตุลาคม ที่สภ.เมืองนครปฐม นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม แถลงผล การเปิดยุทธการ “ปิดเมือง สยบแว้นนครปฐม” โดยพ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก. พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ฤทธิชัยปกรณ์ ดำรงค์อิทธิสกุล รอง ผกก.สส. พร้อมกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบและอาสากว่า 30 นาย ปิดหัว-ท้ายถนนศูนย์ราชการนครปฐมหน้าศาลากลางตัดใหม่ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และซอยตัด เพื่อจับกุมวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะการแข่งขัน ประลองความเร็ว สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในละแวกและประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร
ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 14 คัน ผู้กระทำความผิดแยกฟ้องศาลแขวง ข้อหา ร่วมกันพยายามแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานจราจร ขณะที่ 24 คันเป็นเด็ก-เยาวชน เชิญผู้ปกครองให้คำแนะนำ ตักเตือน
นางสาวอโรชา นันทมนตรี กล่าวว่า ปัญหาวัยรุ่น ขี่รถจักรยานยนต์ก่อความเดือดร้อนรำคาญ เป็นปัญหาที่นานมาก ซึ่งปัจจุบันได้ทางตำรวจช่วยดูแล แก้ไขปัญหาเบืัองต้นด้วยการจับกุม ซึ่งพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น จะนัดกันออกมาขี่รถเล่นและประลองความเร็ว จึงให้ตำรวจช่วยกันสอดส่องดูแล และบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 01.00 น. ศูนย์สั่งการ191ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีการรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งขันรถในเส้นทางถนนสาธาธารณะ ถนนศูนย์ราชการนครปฐมหน้าศาลากลางตัดใหม่ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม หลายสิบคัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบวัยรุ่นกำลังรวมกลุ่ม มีรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงและปรับแต่งรถขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยความเร็ว ประมาณ 30-40 คัน จากบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรหน้าศาลากลางไปถึงจุดกลับรถ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แล้ววนกลับมาบริเวณแยกสัญญาณในถนนสาธารณะเส้นทาง ถนนศาลากลางตัดใหม่ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
เจ้าหน้าที่ได้วางแผนปิดล้อม แล้วแสดงตัวพร้อมเปิดสัญญาณไฟ เมื่อกลุ่มรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเห็นสัญญาณไฟจากรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แตกฮือขับขี่แยกย้ายกันหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมซึ่งตั้งจุดสกัด บริเวณแยกโคกสวนหลวง ม.4 ต.ถนนขาด อ.เมือง เมื่อรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่หลบหนีมา เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้ชะลอความเร็วและหยุดรถ พร้อมทำการตรวจสอบและได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดเป็นของกลาง จากการสอบถามเบื้องต้น นักซิ่งทั้งหมดชักชวนกันทางสื่อออนไลน์ นัดกันออกมาเพื่อการรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งรถในทางดังกล่าว