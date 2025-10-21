ระทึก โรงงานพลุ ระเบิด ชายวัย 59 ถูกไฟคลอกสาหัส จนท.หนีวุ่น พลุระเบิดซ้ำ

ระทึกโรงงานพลุระเบิดชายวัย 59 ปีถูกไฟคลอกเจ็บสาหัส 1 ราย เจ้าหน้าที่หนีตายพลุระเบิดซ้ำ ด้านหลานสาวเผยตอนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้เข้าไปทำพลุคนเดียว ก่อนได้ยินเสียงระเบิดไฟไหม้ผู้บาดเจ็บเดินออกมารอรถกู้ชีพ ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงมีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกหลายครั้ง ด้านตำรวจเร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม ร.ต.อ.สุขสันต์ ปัสสาวะกัง รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งเกิดเหตุพลุระเบิด ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดที่บริเวณโรงงานพลุ ที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้านในหมู่ 7 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง หลังได้รับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และรีบรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิงเทศบาลตำบลโพสะ และเทศบาลเมืองอ่างทอง
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บมีบาดแผลถูกไฟลวกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส ทราบชื่อต่อมา นายนันทวัฒน์ นิยมจิตร์ อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่ได้นำตัวขึ้นรถกู้ชีพ อาสาสมัครป่อเต็กตึ๊ง เพื่อทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทองอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถาม นางสาวมิ้น หลานสาวผู้บาดเจ็บ เล่าให้ฟังว่า ขณะเกิดเหตุ นายนันทวัฒน์ ผู้บาดเจ็บ อยู่ในที่เกิดเหตุทำพลุอยู่คนเดียวที่โรงงานพลุ ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 200 เมตร และได้ยินเสียงพลุระเบิดและมีเพลิงไหม้ จากนั้น นายนันทวัฒน์ได้เดินออกมาจากที่เกิดเหตุเพื่อรอรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลอ่างทองเพื่อทำการรักษาตัว
ด้านนาวาอากาศตรีทองอาบ ทรัพย์สมบัติ นายกเทศบาลตำบลโพสะ บอกว่าสถานที่ทำพลุดังกล่าวนั้นมีการตรวจสอบตามมาตรการมาโดยตลอด และมีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง แต่ระหว่างนั้นได้เกิดเหตุระทึก เมื่อยังมีการระเบิดของพลุดังขึ้นมาอีกหลายครั้ง กลุ่มควันพวยพุ่งออกมาทางด้านหลังโรงงาน สร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ต้องเร่งถอย วิ่งหนีตายกันออกมาในที่ปลอยภัย โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้
เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ถูกไฟลวกบริเวณใบหน้าและตามร่างกายอาการสาหัส ส่วนโรงงานพลุพังเสียหายจากแรงระเบิดและไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของพลุระเบิดที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป