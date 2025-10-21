สลด หนุ่มโรงงานขี่จยย.กลับบ้าน พุ่งชนท้ายรถบรรทุกไก่ดับคาที่
เมื่อเวลา 08.35 น. วันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โชคชัย รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง ต.กระโทก อ.โชคชัย จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่บนทางหลวงหมายเลข 224 ถนนราชสีมา-โชคชัย พบรถบรรทุกสิบล้อ ยี่ห้ออีซูซุ จอดขวางช่องทางจราจรด้านขาออกตัว อ.โชคชัย บริเวณล้อหลังด้านขวามีรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดำ พุ่งชนและล้มทับร่างชายไทยเสียชีวิต สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ ทราบชื่อ นายคงฤทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ชาว ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก.31 โคราช จุด อ.โชคชัย เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปส่งโรงพยาบาลโชคชัย เพื่อให้แพทย์เวรนิติเวชชันสูตรพลิกศพตามกระบวนการต่อไป
จากการสอบสวนนายไพศาล (สงวนนามสกุล) ผู้ขับขี่รถบรรทุกคันเกิดเหตุ ให้การว่า ตนได้นำไก่เป็นมาส่งโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ขณะกำลังถอยท้ายรถเข้าโรงงาน ขณะนั้น นายคงฤทธิ์ หนุ่มโรงงานหลังเลิกงานเข้ากะดึก ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้านพักด้วยความเร็ว พุ่งชนช่วงท้ายรถบรรทุกอย่างจัง เป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทิน เซ็นตั้ง บิ๊กวิน เพื่อนอัสสัมฯ-วปอ.61 นั่ง กุนซือ ช่วยงานความมั่นคง
- มติสภา 184:133 ไม่ให้นิรโทษเยาวชน-คดี 112 ด้าน สส.ปชน.ผิดหวัง ชี้เอาแบบนี้สันติสุขไม่มีทางเกิด
- อนุสรณ์ โอดประเทศติดล็อก ชี้ MOA ถูกฉีกหรือไม่ ฝ่ายค้ำกับ ‘อนุทิน’ ต้องไปแก้กันเอง
- ฟอเรสต์ตั้งไดช์คุมทัพแล้ว กุนซือเจ้าป่าคนที่ 3 ซีซั่นนี้