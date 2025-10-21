ทัพเรือภาคที่2 ตรวจยุทธโทปกรณ์ ซ้อมแผนทางบกทางทะเล เตรียมรับมรสุมใต้

ทัพเรือภาคที่2 ตรวจยุทธโทปกรณ์ ซ้อมแผนทางบกทางทะเล เตรียมรับช่วงมรสุมใต้
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ลานจอดอากาศยาน สถานีการบินฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือโทเทพฤทธิ์ ลาภเหลือ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วยนายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานร่วมในพิธีตรวจความ พร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยวันนี้ได้ตรวจความพร้อม กำลังพลยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือ ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็จะมีการซ้อมแผนยุทธวิธีและการปฏิบัติจริง ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1696 ซึ่งปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเรือรบ อากาศยาน และเฮลิคอปเตอร์ เตรียมพร้อมออกปฏิบัติการได้ทันที
พลเรือโทเทพฤทธิ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอาจเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม กองทัพเรือจึงจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีแนวทางดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือขั้นเตรียมการก่อนเกิดเหตุ ขั้นปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และขั้นฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ