แม่ทัพภาคที่ 3 เยี่ยมปชช.ได้รับผลกระทบสู้รบในเมียนมา หากพบยิงเข้าเขตไทย ใช้มาตรการเบาไปหาหนัก
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พล.ต.ไมตรี ชูปรีชา ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร และคณะ ได้เดินทางไปที่บ้านห้วยมหาวงศ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมา ที่บ้านมินละปั่น อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา และมีกระสุนปืนล้ำมาตกใส่บ้านเรือนราษฎรไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สภ.แม่สอด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
พล.ท.วรเทพกล่าวว่า มีบ้านเรือน 25 หลังคาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบที่มีกระสุนปืนจากฝั่งเมียนมา จึงมอบหมายให้ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร และหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ประท้วงผ่านทีบีซีไปยังฝั่งเมียนมา และให้แต่ละส่วนไปคุยกับฝ่ายต่อต้านฝั่งเมียนมาว่าจะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ แต่อย่าให้กระทบกับประชาชนไทยในพื้นที่ วันนี้มาให้กำลังใจประชาชน พบว่า ประชาชนมีขวัญกำลังใจที่ดี ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นมานานแล้ว และมีการช่วยจากทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่เป็นฝ่ายต่อต้านเหมือนเดิม ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานเหตุการณ์น่าจะสงบ และฝ่ายเมียนมาน่าจะยึดพื้นที่ได้ แต่ทางไทยได้เสริมกำลังร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการตั้งจุดสกัดด้วย และเพิ่มความเข้มข้นในพื้นที่ ส่วนมีการล้ำเข้ามาจะใช้กฎการใช้กำลังของกองทัพบกคือ ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก ซึ่งได้เรียนผู้บัญชาการทหารบก หากมีซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกก็จะขออนุมัติจากผู้บัญชาการทหารบกในการดำเนินการต่อไป
สำหรับฝั่งเมียนมา ยังคงมีผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมย โดยสร้างกระท่อมเรียงรายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเมย จำนวนกว่า 1,000 คน