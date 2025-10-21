ภูมิภาค

อดีต ส.อบต. โผล่รับทราบข้อหา ถอดรองเท้าตบกลางหน่วย ฟากปลัดพร้อมเจอนักการเมือง ไม่หวั่นถูกย้าย

จากกรณี น.ส.โยษิตา อายุ 52 ปี ปลัด อบต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายก อบต.โคกกะเทียม แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ ถูก นางจำเนียร อายุ 53 ปี ถอดรองเท้าตบใบหน้ากลางหน่วยเลือกตั้ง ศาลา SMI หมู่ 2 ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขณะเข้าไปสังเกตการณ์ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อ่านข่าว สุดช็อก! ปลัดสาวถูกหญิงถอดรองเท้าตบหน้า กลางหน่วยเลือกตั้ง นักการเมืองคนดังมาขออย่าเอาเรื่อง

ล่าสุดวันที่ 21 ต.ค.68 นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะเดินทางมายัง อบต.โคกกะเทียม ต.โคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี มาพบกับ น.ส.โยษิตา โดยได้นำช่อดอกไม้มามอบเป็นกำลังใจ พร้อมแจ้งว่าได้ทราบเรื่องแล้วและจะไม่ทอดทิ้ง รวมทั้งจะช่วยดูแลในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของข้อกฎหมายด้วย

ขณะเดียวกัน นายรัฐพล ธุระพันธ์ นอภ.เมืองลพบุรี น.ส.นวลปรางค์ ช้างชนะ ปลัด อบต.เกาะรัง ฐานะประธานชมรมปลัดท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และตัวแทนสมาชิก ได้นำช่อดอกไม้มาให้กำลังใจ ปลัด อบต.โคกกะเทียม ด้วยเช่นกัน พร้อมกับขอให้สู้ต่อไป ทุกคนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกัน “คอสิงห์จะไม่ทิ้งกัน”

นายขวัญเพชร กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับรายงานกรณีดังกล่าว ตั้งแต่มีผู้ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งคู่กับบัตรประชาชนนั้น ได้เก็บรายละเอียดแล้ว รวมทั้งในเรื่องที่เกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้ง และปลัด อบต.โคกกะเทียมถูกทำร้ายร่างกาย เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องการถูกทำร้ายร่างกาย ส่วนวันนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกรณีการกระทำผิดตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 66 การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งจะมีโทษที่รุนแรงจำคุกไม่เกิน 5 ปี

ขณะที่ น.ส.โยษิตา กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีตำรวจมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และในเรื่องที่เกิดขึ้นตนจะไม่ขอยอมความ แม้จะต้องย้ายก็พร้อม หรือนักการเมืองที่ติดต่อมาว่าจะมาคุยตนก็ยินดีจะพบ สำหรับคู่กรณีตนไม่เคยรู้จักมาก่อน อาจจะเป็นเพราะที่ตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งที่เป็นญาติกับผู้สังเกตการณ์ ซึ่งผู้ก่อเหตุก็เคยเป็น ส.อบต.มาแล้ว

ด้าน นางจำเนียร คู่กรณี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมและรับทราบข้อกล่าวหา “ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยใช้กำลังประทุษร้าย ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำตามหน้าที่

นางจำเนียร เปิดเผยว่า ยอมรับว่าตนป่วยจิตเวช หลังจากที่เห็นหน้าปลัด อบต. ก็เกิดความหมั่นไส้ขึ้นมา เห็นหน้าทีไรก็มีความรู้สึกนั้นทันที และอีกอย่างในวันเกิดเหตุตนไม่ได้กินยาจิตเวชมา และตนก็ใช้รองเท้าตบแค่ครั้งเดียว ไม่ได้ตบซ้ำ แล้วก็ไม่ได้ก่อเหตุในหน่วยเลือกตั้ง แต่เป็นนอกหน่วย

ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะขอโทษปลัดหรือไม่ นางจำเนียร บ่ายเบี่ยงบอกว่าเมื่อวานตอนมาโรงพัก ขอโทษแล้ว ปลัดยังบอกให้ตนยิ้ม และคืนดีกัน โดยไม่คิดว่าวันนี้จะถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม อย่างไรก็ดีตนยอมรับผิดเกี่ยวกับการใช้รองเท้าตบหน้า ในส่วนข้อหาอื่นต้องให้ทนายเป็นผู้ดูแล

