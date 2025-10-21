จุดจบโจรลักสายไฟ เพิ่งพ้นโทษ กลับมาทำซ้ำอีก ไฟดูดเสียชีวิต พบศพหลังตายแล้ว 3 วัน

จุดจบหัวขโมยลักตัดสายไฟ เพิ่งพ้นโทษได้ 5 เดือนกลับไปลักตัดสายไฟอีกถูกไฟดูดเสียชีวิต พบศพหลังเหตุ 3 วัน
เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 21 ตุลาคม ร.ต.ท.วันชาติ สุขแจ่ม รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่เต้นท์รถร้าง ริมถนนทางหลวงเอเชีย 41 ตรงข้ามโรงแรมดิโอวาเลย์ หมู่ที่ 4 อ.พุนพิน จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.ท.ชุมพล คุ้มภิรมย์ รองผกก.สืบสวน และพ.ต.ท.มานิตย์ ทองชั่ง สว.สส สภ.พุนพิน
ที่เกิดเหตุเป็นลานอาคารโรงจอดรถรกร้าง พบศพ นายกฤษฎา อายุ 23 ปี ชาว ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สวมเสี้อสีน้ำเงิน กางเกงสีดำ รองเท้าสีแดง นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า สภาพศพเริ่มพองอืด ในมือขวาถือคีมสำหรับตัดสายไฟ และมีสายไฟที่ถูกตัดตั้งกองไว้บนพื้นจำนวนหลายเส้น ใกล้กันพบ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่าสีแดงดำ ทะเบียนสุราษฎร์ธานี จอดอยู่
จากการชันสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 3 วันแพทย์ไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลการถูกทำร้าย
สอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่งพ้นโทษ คดีตัดสายไฟที่สะพานจุลจอมเกล้าข้ามแม่น้ำตาปี เขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน เพิ่งพ้นโทษเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา และออกจากบ้านหายตัวไปเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม2568
ต่อมามีผู้มาพบเสียชีวิตแล้วคาดว่าผู้เสียชีวิตมาที่เกิดเหตุซึ่งเป็นอาคารร้างและทำการตัดสายไฟขณะที่มีฝนตกพื้นเปียก ทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดล้มเสียชีวิต