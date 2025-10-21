สามีร้อนใจ ออกตามหา ‘ภรรยา’ ทิ้งจ.ม.-จยย.ไว้ใต้สะพาน สุดเศร้า เจอร่างจมน้ำเสียชีวิต

พบศพหญิงวัย 56 ปี ลอยติดหน้าวัดในอ่างทอง ทิ้งจดหมาย พร้อมรถจักรยานยนต์ไว้เชิงสะพานเลี่ยงเมืองอ่างทอง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ร.ต.อ.สุขสันต์ ปัสสาวะกัง รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง ว่าพบศพหญิงสาวลอยน้ำอยู่บริเวณใกล้เคียงหน้าวัดไชยสงคราม ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง หลังได้รับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบศพหญิงสาวสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำตาล นุ่งกางเกงขาสามส่วนสีน้ำตาล ทราบชื่อต่อมา นางสาวพรพิพัฒน์ อายุ 56 ปี หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา มีชาวบ้านไปพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน และจดหมายวางไว้ 1 ฉบับที่เขียนช่องทางติดต่อญาติ ทิ้งไว้บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลี่ยงเมืองอ่างทอง
เบื้องต้นทาง สามี ได้ประสานมายังเพจแจ้งข่าวสารอ่างทอง เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ติดตามค้นหา โดยสมาคมกู้ภัยอ่างทอง ได้จัดชุดนักประดาน้ำค้นหาตลอดแนวสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยังไม่พบร่องรอย พบเพียงรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหาย และจดหมายเขียนข้อความขอโทษ
ซึ่งในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำเรือกู้ภัย ออกทำการค้นหามาทั้งวัน กระทั่งพบศพหญิงดังกล่าวในช่วงเย็น ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป