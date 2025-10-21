เปิดนาทีระทึก! น้ำป่าซัดกระบะกลางสวนปาล์มชุมพร หลังฝนตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านทับวัง (วังปลา) หมู่ 16 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมีฝนตกหนักในพื้นที่ประมาณ 30 นาที จากนั้นได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณซิยข้างโรงเรียนบ้านทับวัง (วังปลา) และน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกราก ได้ซัดรถกระบะของชาวบ้านลอยไปไกลกว่า 500 เมตรที่เกิดเหตุแต่โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหายบ้างเล็กน้อย
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ดังกล่าวทุกปีอาจเป็นช่องลอดสะพานมีขนาดเล็กเกินไป คนต่างพื้นที่จึงไม่คิดว่าฝนที่ตกไม่เกินครึ่งชั่วโมง จะมีน้ำป่าไหลหลากรุนแรงเช่นนี้
ADVERTISMENT