หนุ่ม 16 ดับคาจยย. หลังเพื่อนหยิบปืนโชว์ แต่พลาดดันลั่นเจาะศีรษะเสียชีวิตคาที่ 

เมื่อเวลา 19.49 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ร.ต.อ.กฤษณะ เพียสุระ ร้อยเวรสอบสวน สภ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย พ.ต.อ.ยศวรรธน์ กระจ่างวงศ์ ผกก.สภ.ตะโหมด และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิต บนถนนทางเข้าเขื่อนหัวช้าง หมู่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่เกิดเหตุพบศพนายอภิรักษ์ หรือ “บารักษ์” อายุ 16 ปี นอนเสียชีวิตในลักษณะคล่อม รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110i สีแดงดำ สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .357 เข้าบริเวณศีรษะ 1 นัด เสียชีวิตคาที่

สอบสวนขยายผล เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ 2 ราย คือ นายฟาริส อายุ 14 ปี และ นายภราดร อายุ 17 ปี ซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับผู้ตาย โดยทั้งหมดได้นัดกันขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวบริเวณสันเขื่อนหัวช้างในช่วงค่ำ

ระหว่างทาง นายบารักษ์ ได้ถามนายภราดรว่า พาปืนมาด้วยไหม ซึ่งนายภราดรตอบว่า พามา พร้อมชักปืนออกมาให้ดู แต่ปรากฏว่าอาวุธปืนเกิดลั่น กระสุนพุ่งเจาะศีรษะนายบารักษ์ เสียชีวิตทันที หลังเกิดเหตุ ทั้งสองได้ขอช่วยให้เพื่อนนำอาวุธปืนไปซ่อนไว้ข้างบ้านของนายหวันแหละ อายุ 50 ปี แต่มีคนในบ้านเห็นเหตุการณ์และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจยึด

สอบสวนนายภราดรให้การว่า อาวุธปืนดังกล่าวเป็นของมารดา มีทะเบียนถูกต้อง ตนแอบหยิบมาเพราะเพื่อนกลุ่มผู้หญิงจะนัด ตบกัน ที่สันเขื่อนหัวช้าง จึงพกติดตัวไป ยืนยันไม่ได้ตั้งใจยิง เพียงปืนลั่นโดยไม่ทันระวัง เพราะผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทของตนเอง เขาเป็นเพื่อนผม ผมจะยิงเขาทำไม

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.ตะโหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป