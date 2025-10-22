ด่วน! เทศบาลภูเก็ต แจ้งเตือน ระดับน้ำคลองบางใหญ่สูงขึ้น ท่วมผิวถนนแล้ว

ภูเก็ต ฝนตกหนัก น้ำเอ่อล้นคลองบางใหญ่เริ่มเข้าย่านเมืองเก่าภูเก็ต ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนน ดินสไลด์ถนน 50 ปี ป่าตอง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม จากการเกิดฝนตกหนักลงมา ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา จนถึง เวลา 07.00น. ทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนน และ ดินสไลด์
เทศบาลนครภูเก็ต แจ้งเตือนน้ำในคลองบางใหญ่ เช้านี้ (22 ต.ค. 68) มีปริมาณสูง เทศบาลนครภูเก็ต ขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมคลองบางใหญ่ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด
แจ้งเหตุสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ต.ตลาดเหนือ, ต.ตลาดใหญ่) ได้ที่ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต โทร. 199 และ 076 – 211111 สายด่วนเทศบาลนครภูเก็ต โทร. 1132
ทางด้าน เจ้าหน้าที่ฯ ได้แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางชั่วคราว ขอให้ประชาชน หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายกะทู้ – เกาะแก้ว (ถนนนานาชาติบริติช) เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมี ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนน เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจร
นอกจากนี้ ดินสไลด์ ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนน บริเวณถนนพิศิษฐ์กรณีย์ หรือถนน 50 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง