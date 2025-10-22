รวบแม่วัย 33 ปี ปาดน้ำตา รับเผาลูกวัยแรกเกิด ทิ้งป่าริมทาง ตร.เค้น ไม่ยอมบอกเหตุผล

ตำรวจรวบสาววัย 33 ปี ชาวสกลนคร หลังก่อเหตุสลดเผาลูกวัยแรกเกิด ทิ้งป่าริมทาง หลังทำแผนยกมือขอขมาปาดน้ำตา ยอมรับเป็นลูกตน ส่ายหัวไม่บอกเหตุผล
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา พล.ต.ต.สุริเดช วรรณสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร พ.ต.อ.พงพัชร์ แจ้งหมื่นไวย์
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร พ.ต.อ.อภิชาติ มัฆนาโส ผกก.สภ.อากาศอำนวย พ.ต.ท.ปิยะเดช พบสมัย
รอง ผกก.สส.สภ.อากาศอำนวย พ.ต.ต.วิเชียร ศรีสุพัฒน์ สว.สส.สภ.อากาศอำนวย ร่วมกับ ชุดสืบสวน กก.สส.(ชป.) ชุดสืบสวน กก.สส. (CCOC) ชุดเฉพาะกิจ อาชญากรรม ลงพื้นที่สืบสวนคลี่คลายคดี
หลังเมื่อเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2568 มีชาวบ้านพบ ร่างไร้วิญญาณของทารกแรกเกิดเพศชาย มีรกติดอยู่ ในห่อผ้า บริเวณช่วงขาสองข้างถูกไฟไหม้เกรียม ใกล้กันพบขวดบรรจุน้ำมันเบนซินตกอยู่ บริเวณป่าห่างจากริมถนน รอยต่อระหว่าง บ.โนนสวรรค์ ต.นาฮีและ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ประมาณ 100 เมตร
ต่อมา จนท.ตำรวจ เร่งหาเบาะแส ลงพื้นที่ตรวจจากสิ่งของที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ พยาน และกล้องวงจรปิดอยู่หลายวันแต่ก็ไม่พ้นความสามารถ จึงทราบต่อมาว่า คือ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี ชาวบ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เป็นแม่ของทารกเพศชายรายดังกล่าว จึงพาตัวมาที่ สภ.อากาศอำนวย เพื่อทำการสอบสวน
เบื้องต้น ให้การยอมรับว่าทารกเพศชาย อายุครรภ์ 7 เดือน เป็นลูกคนที่ 3 ของตน ระหว่างตั้งครรภ์มีการใช้สารเสพติดและใช้ยาขับเลือด เพราะตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา เกิดอาการปวดท้องเลยเข้าห้องน้ำเด็กทารกเลยหลุดออกมา ด้วยความตกใจจึงพยายามนำไปทิ้งสถานที่ดังกล่าวที่ไปพบร่างทารก ใช้น้ำมันเบนซินบรรจุขวดแก้วเทราดแล้วจุดไฟเผา กระทั่งวันต่อมามีคนมาพบเข้า
ภายหลังจากให้การกับพนักงานสอบสวน จึงพามาชี้จุดเกิดเหตุ โดย น.ส.เอ (นามสมมุติ) ได้นั่งลงยกมือไหว้ขอขมาลูกชายในใจ ทั้งนี้ จนท.ตำรวจ จะพา น.ส.เอ.เก็บหลักฐาน DNA และรอผลตรวจชันสูตรการเสียชีวิตของทารกจาก จ.ขอนแก่น เพื่อประกอบสำนวนการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป