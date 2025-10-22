ชาวไร่อ้อยชายแดน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอเผาพื้นที่ หาระเบิด ก่อนตัด หวั่น BM21 ยังเหลืออีกเพียบ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 4 จังหวัดคือจังหวัดบุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดสุรินทร์ ยื่นหนังสื่อถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนางรัตดา คงสีไพร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ในงานประชุมประจำปีของโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ ที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
เพื่อให้ลงความเห็นและอนุโลมให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 4 จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ,สุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงสถานการณ์การความไม่สงบจากการปะทะ
“เผาอ้อยก่อนตัด”เนื้อที่ประมาณ 18,000 ไร่ เป็นกรณีพิเศษ เพราะมั่นใจว่าช่วงมีการปะทะกัน จะมีลูกระเบิด BM21 ที่ทหารกัมพูชา ยิงเข้ามาตกลงในไร่อ้อยแต่ระเบิดไม่ทำงานมีอีกเป็นจำนวนมาก เกรงว่าเกษตรกรหรือรถตัดอ้อยที่จะเข้าไปทำงานในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนหน้านี้จะได้รับอันตราย
นางรัตดา กล่าวว่า ปกติเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่อยากเผาอ้อยอยู่แล้ว แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบแนวชายแดนที่ผ่านมายอมรับว่าน่าจะมีลูกระเบิดตกลงมาตามไร่อ้อย ซึ่งหากเกษตรกรเข้าไปทำงานก็จะต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
ถึงแม้ก่อนหน้านี้ทหาร-ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปสำรวจในพื้นที่ว่ายังมีลูกระเบิดยังหลงเหลืออยู่หรือไม่ รวมถึงให้สมาคมโดรนเข้าไปบินที่เข้าไปสำรวจร่วมกัน แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะต้องทำการเผาเพราะเข้าไปสำรวจเพราะไร่อ้อยมีลักษณะหนาทึบจะค้นหาได้ยาก แต่จะต้องมีการวางแผนให้ดี
นายสมฤทธิ์ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยชาว อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เล่าว่าตนปลูกอ้อยเพียง 7 ไร่ หลังจากมีการหยุดยิงเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสำรวจแล้วแจ้งว่าไม่พบมีลูกระเบิดตก แต่ก็ยังกลัวอยู่ดีจริงแล้วก็อยากจะเผาจะได้มองเห็นชัดเจนกว่านี้
ขณะที่นายศิริชัย ธรรมมา นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสุรินทร์ กล่าวว่า หลังจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบแนวชายแดนและมีการอพยพชาวบ้าน เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้รับผลกระทบทันทีเพราะไม่ได้ไปบำรุงรักษาอ้อยที่ปลูกไว้
ตอนนี้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต่างหวาดผวา เพราะจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งจะเริ่มในเดือนธันวาคมนี้ เกษตรกรต่างไม่มีความมั่นใจเพราะไม่รู้ว่าในไร่ของตัวเองจะมีระเบิดของกัมพูชา ที่ตกลงแล้วไม่แตกมีอีกกี่ลูก
นายศิริชัย กล่าวด้วยว่าการสำรวจของเจ้าหน้าที่ตนเชื่อว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะอ้อยมีลักษณะเป็นป่าทึบ ใช้โดรนบินสำรวจก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดสุรินทร์ จึงมีแนวคิดที่จะเผาอ้อยในโซนสีแดง คือโซนอันตรายซึ่งมีอ้อยอยู่ประมาณ 18,000 ไร่ใน 4 จังหวัดแนวชายแดน เพราะการเผาจะทำให้มองเห็นความผิดปกติชัดเจน สำรวจง่ายกว่า
แต่ก็ผิดกฎหมายซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับถึง 140,000 บาท จึงทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุโลมผ่อนผันให้มีการเผาอ้อยในส่วนนี้เชื่อไม่กระทบหรือส่งผลทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มาก โดยจะแบ่งกันเผาเป็นช่วงๆ อย่างถูกวิธี อยากให้รัฐบาลเห็นใจเกษตรกรที่จะต้องไปเสี่ยงชีวิตในไร่