ตร.ท่องเที่ยวทลายธุรกิจรถเช่ารัสเซียเกาะพะงัน ยึดรถ 400 กว่าคัน ยังพบเปิดโรงแรมเถื่อน ไร้ใบอนุญาต

ตร.ท่องเที่ยวทลายธุรกิจรถเช่ารัสเซียเกาะพะงัน ยึดรถ 400 กว่าคัน พบเปิดโรงแรมเถื่อนไร้ใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สั่งการให้ พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำทีมตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน สนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจสืบภาค 8, นปพ.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน, สภ.เกาะพะงัน และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พะงัน) เข้าตรวจสอบบริษัทให้บริการรถเช่าและห้องพักรายวัน พื้นที่หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่าถูกบริษัทรถเช่าแห่งนี้ยึดหนังสือเดินทาง
จากการเข้าตรวจสอบพบ ชาวไทย 1 คน ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการภายในบริษัท ชาวรัสเซีย 1 คน ทำหน้าที่ดูแลให้บริการลูกค้า ชายชาวเมียนมา 3 คน ทำหน้าที่ช่างซ่อมรถ และหญิงชาวเมียนมา 2 คน ทำหน้าที่แม่บ้าน พร้อมกับตรวจยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้มากถึงเกือบ 400 คัน ซึ่งจะต้องมีการขยายผลตรวจสอบที่มาของรถทั้งหมดอย่างละเอียด เนื่องจากมีข้อมูลเบื้องต้นว่า รถจักรยานยนต์ของกลางบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับคดีรถหายในพื้นที่ เพราะหนึ่งในชาวเมียนมาที่ถูกจับกุมให้การว่า รับซื้อรถจักรยานยนต์ต่อมาจากเพื่อนชาวเมียนมาในราคาเพียงไม่กี่พันบาท
นอกจากธุรกิจรถเช่าที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการแล้ว บริษัทดังกล่าวยังเปิดให้บริการห้องพักรายวัน และอู่ซ่อมรถ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และใบอนุญาตเปิดอู่ซ่อมรถแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการของบริษัท พบว่ามีผู้ถือหุ้น 2 คน 1 ในนั้นเป็นคนไทยที่พบขณะตรวจสอบ ให้การยอมรับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนจริง เพียงทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลภายในร้าน และส่วนผู้ถือหุ้นอีกส่วนเป็นชาวรัสเซีย ซึ่งมีรายงานว่าเดินทางไปพำนักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ประกอบด้วย นายวาเลรี อายุ 39 ปี สัญชาติรัสเซีย แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (ให้บริการเช่ารถ)”
นายเมียว ลวิน (MR.MYO LWIN) อายุ 45 ปี, นายซอ โก นาย (Mr.Zaw Ko Naing) อายุ 31 ปี และนายลิน เทะ (Mr.Lin Htet) อายุ 24 ปี สัญชาติเมียนมา แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (ช่าง)”
นางโย โย เพียว (Mrs.Nyo Nyo Phyo) อายุ 39 ปี และนางซิน ซิน มาว (Mrs.Zin Zin Maw) อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง”
และหญิงไทย อายุ 39 ปี ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลางสำเนาธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ รถยนต์ จำนวน 20 คัน รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 400 คัน พาสปอร์ตที่ยึดของลูกค้าไว้ ในการปล่อยเช่ารถ จำนวน 87 เล่ม ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมสืบสวนเชิงลึกว่าเข้าข่ายธุรกิจนอมินีหรือไม่
สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำนโยบายปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของตำรวจท่องเที่ยว เพื่อกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยรวม
