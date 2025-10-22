วัตถุต้องสงสัย คล้ายลูกระเบิด M79 รวม 36 ลูก โผล่คลังสินค้า อ.บางกล่ำ ตร.เร่งตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 22.25 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ศูนย์ปฏิบัติการงานป้องกันปราบปราม สภ.บางกล่ำ พ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมปราช กรรณกานนท์ ผกก.สภ.บางกล่ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบ
เหตุพบวัตถุต้องสงสัย ลักษณะคล้ายลูกระเบิด M79 (ลูกระเบิดขนาด 40 มิลลิเมตร) จำนวน 36 ลูก บรรจุอยู่ภายในลังกระดาษสีน้ำตาล ที่ตรวจยึดได้จากคลังสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนชื่อดัง ใน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อสืบสวนหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
