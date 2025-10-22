ภูมิภาค

เเทศบาลหัวทะเล เตรียมจัดลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ชมพลุ-โคมไฟสุดยิ่งใหญ่

เทศบาลหัวทะเล ชวนเที่ยวงานลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ชมพลุแสงสีและมหกรรมโคมไฟสุดยิ่งใหญ่

ที่ห้องประชุมเรือนไทย ตลาดน้ำบึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานงานแถลงข่าวงานลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “เทศกาลลอยกระทง โคมไฟ’68 @ บึงหัวทะเล ชมพลุไฟใต้แสงจันทรา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน ที่ ตลาดน้ำบึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา , นายจิระศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สาขา นครราชสีมา , รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครราชสีมา , นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศบาลตำบลหัวทะเล ร่วมการแถลงข่าว และร่วมลอยกระทงจิ๋ว ซึ่งทำจากใบตองประดิษฐ์ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน สื่อถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และความเรียบง่ายของวิถีท้องถิ่น

นายเอกภพ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ ได้รับพระประทีปพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ทำให้ในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งแต่เดิม งานจะจัดเพียง 3-5 วัน แต่ในปีนี้จัดงานทั้งหมด 7 วัน และยังมีการแสดงพลุเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 วัน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการรับพระประทีปพระราชทานเป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางวัฒนธรรม และความบันเทิง ตลอดระยะเวลาจัดงาน 7 วัน พร้อมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน อาทิ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, วงมหาหิงค์, ปราง ปรางทิพย์, สิงโต นำโชค, เบียร์ พร้อมพงษ์, ไววิทย์ และวงเฟลม โดยการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงใบตอง ชมพลุแสงสีและมหกรรมโคมไฟตระการตาอลังการแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความสามัคคีของชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาอีกทางหนึ่งด้วย

นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงพระประทีปพระราชทานและเทศกาลโคมไฟของเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาเที่ยวชมงาน 7 วัน 7 คืน นับแสนคน และมีการยกระดับงานให้มีมาตรฐานมากขึ้น แต่ยังคงสืบสานประเพณีลอยกระทงดั้งเดิมที่มีมายาวนาน และยังเปิดโอกาสให้ชุมชนนำสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายอีกด้วย  ขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลจะเริ่มใช้ในช่วงนั้นพอดี จึงคาดว่า จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

