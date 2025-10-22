กินเจ-ปาวาลีหาดใหญ่เงินสะพัด500ล.-กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทน.สงขลาไม่ขึ้นราคาผัก
ที่สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา อบจ.สงขลา ทน.หาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2568 ขึ้นวันที่ 20-29 ตุลาคม โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ประธานเปิดงาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของ อ.หาดใหญ่
นายชูชีพกล่าวว่า ประเพณีถือศีลกินเจหาดใหญ่ เสมือนเป็นมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษชาวไทยเชื่อสายจีนมอบไว้ให้ลูกหลานชาวหาดใหญ่ เป็นมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา เป็นประเพณีที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย มีเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงยังเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่คู่เมืองสงขลา เทศกาลกินเจให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ลดหวาน มัน เค็ม ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาวะ
นายสิทธิพงษ์ สิทธิอัครประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา กล่าวว่า เทศกาลกินเจ-ปาวาลีหาดใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเดินทางเข้าร่วมมีกิจกรรมซุ้มอาหารทานบุญ “กินอย่างพอเพียง เลี้ยงคนทั้งเมือง” ขบวนแห่พระ การแสดงสิงโต-มังกร กิจกรรม “เสวนาชวนคิด ชวนคุย” การประกวดหนูน้อยเจี๊ยะฉ่าย การแข่งขันกินอาหารเจ การตกแต่งซุ้มศาลเจ้า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอาอาหาร และการจัดตกแต่งประดับไฟสถานที่ ทำให้มีการจองพักตลอดเวลา 10 วัน เฉลี่ยร้อยละ 80 จำนวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 100,000 คน เงินสะพัด 500 ล้านบาท
ขณะที่กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ “ผักไร้ดิน” เทศบาลนครสงขลา ถนนเตาหลวง อ.เมือง จ.สงขลา นายฉลอง เขียนดวง รองประธานกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้ทำการเก็บผักคะน้าพันธุ์ใบเห็ดหอม ที่มีอายุ 30 วัน พร้อมเก็บขายในช่วงเทศกาลกินเจ 1 แปลง 1,000 ต้น ในราคา กก.ละ 50 บาท โดยยืนราคาเดิม อีกทั้งสภาพผักคะน้าพันธุ์ใบเห็ดหอม จากแปลงผักแบบไฮโดรโปนิกส์แปลงผักไร้ดิน ผักมีสภาพสด สะอาดไม่ปนเปื้อนสารเคมีที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูง เพราะปลอดสารพิษจากยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช
ในช่วงเทศกาลกินเจวันที่ 21-29 ตุลาคม จะมีผักจากกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของเทศบาลนครสงขลา สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายได้ มีทั้งผักคะน้าพันธุ์ใบเห็ดหอม และผักบุ้งจีน ซึ่งเก็บส่งขายตามออเดอร์ที่ลูกค้าจองเข้ามา สำหรับผักบุ้งจีน อายุ 12 วัน ราคา กก.ละ 40 บาท สามารถเก็บหมุนเวียนตลอดช่วงเทศกาลกินเจ เนื่องจากมีการกำหนดวันที่ปลูกให้ตรงกับช่วงเทศกาลกินเจทั้ง 9 วัน
นายฉลองกล่าวว่า ผักที่เราปลูกตอนนี้ เป็นผักที่มีคนนิยมชอบกิน เป็นผักปลอดสารพิษ เป็นพันธุ์ผักที่กินแล้วนุ่ม รสดี ลำต้นใหญ่ มีคนสั่งกันเยอะเก็บขายไม่ทัน พันธุ์นี้เป็นคะน้าพันธุ์ใบเห็ดหอม ในช่วงเทศกาลกินเจมีลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะ เพราะเป็นผักปลอดสารพิษด้วย เป็นพันธุ์ที่คนนิยมชมชอบ มันกรอบ รสนุ่ม ลำต้นใหญ่ ไม่สูง เหมาะกับการกินเจ