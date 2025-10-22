ตร.เผยสาเหตุ หนุ่มลูกจ้างอบต.ดับริมห้วย บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดใส่ โพรงปากไหม้ อกทะลุ

หนองบัวลำภู ตำรวจ เผยผลผ่าพิสูจน์ศพ หนุ่มลูกจ้างขับรถกู้ชีพ อบต. ตายอนาถริมห้วย นิติเวชยืนยัน สาเหตุเสียชีวิต บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดใส่ โพรงปากไหม้ อกทะลุ มือฉีกขาด เตือนอุทาหรณ์ อันตรายร้ายแรง ควรเลิกสูบ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กของสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณี พบศพ นายพิรุณ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ลูกจ้างขับรถกู้ชีพ อบต.นาคำไฮ เสียชีวิตที่ริมฝั่งลำห้วยพะเนียง บริเวณฝายน้ำล้นบ้านหินลับ พื้นที่บ้านกุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2568
โดยญาติของผู้ตายแจ้งว่า ผู้ตายเพิ่งออกเวร 6 โมงเช้า หลังจากเข้าบ้าน ไปทานอาหารเช้าแล้วก็ถือเบ็ดตกปลา ขับรถออกจากบ้านมาตกปลาตามปกติ เหมือนทุกครั้งที่ว่างงาน เนื่องจากเป็นคนชอบตกปลา ภายหลังพบว่าเป็นศพในที่เกิดเหตุ
จากการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองบัวลำภู พบว่ามีบาดแผลที่ปาก ที่มือซ้าย มีแผลลึกที่เหนือราวนมซ้ายกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรืออาวุธ พบแต่ร่องรอยหยดเลือดผู้ตายที่ขึ้นมาจากริมฝั่งห้วยพะเนียง พยายามจะสตาร์ตรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินที่เป็นพาหนะ แต่ตกจากรถขาดใจตายอยู่ข้างรถจักรยานยนต์คู่ใจ
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียด ไม่พบหลักฐานเพิ่มเติม จึงตัดสินใจส่งศพไปผ่าพิสูจน์ เพื่อหาสาเหตุการตาย และแจ้งตำรวจชุดสืบออกสอบสวนหาข่าว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด สภ.เมืองหนองบัวลำภู ได้แจ้งผลการชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่นและเตือนพี่น้องประชาชน จากการเสียชีวิตของ นายพิรุณ ว่า จากการตรวจสอบสภาพศพและชันสูตรอย่างละเอียดของแพทย์นิติเวช พบผู้เสียชีวิตมีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง ทั้งที่บริเวณใบหน้า มือ และหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการพบชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าปะปนอยู่ในบาดแผลและร่างกายของผู้เสียชีวิต ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการระเบิดของตัวแบตเตอรี่ในบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาเหตุการตาย : ปอดและหัวใจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
หลักฐานในร่างกาย : พบเศษวัสดุโลหะจำนวน 3 ชิ้นในทรวงอก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนจากการระเบิด
บาดแผล : ช่องปากด้านในด้านนอกฉีกขาดอย่างรุนแรง และมีรอยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ในช่องปากและมือซ้าย
จึงตัดประเด็นอื่น และไม่พบหัวกระสุนในร่างกาย โดยทาง สภ.เมืองหนองบัวลำภู ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอใช้กรณีอันน่าสลดใจนี้ ฝากเตือนภัยไปยังผู้ที่ยังใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกท่าน ให้ตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงที่ซ่อนอยู่จากความผิดพลาดของอุปกรณ์ โดยเฉพาะ “แบตเตอรี่” ที่สามารถระเบิดได้ตลอดเวลาและถึงแก่ชีวิต ชีวิตมีค่า อย่าเสี่ยงกับภัยเงียบที่มองไม่เห็น! เลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้าเถอะครับ เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก
ด้าน พ.ต.ท.เจษฎา ศรีกวนชา รอง ผกก.สส.สภ.เมืองหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนในคดีดังกล่าวได้ กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองบัวลำภู ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูลและชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ได้ลงพื้นที่ติดตาม ประชุมทีมเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งติดตามถึงสาเหตุของการเสียชีวิตให้เร็วที่สุด โดยได้ นำตัวผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ ญาติพี่น้อง เพื่อน มาสอบปากคำเพื่อคลี่คลายคดี จนมีพยานรายหนึ่งที่ได้หาปลา ห่างจากที่เกิดเหตุ บอกว่า ได้ยินเสียงระเบิดและเห็นควันลอยขึ้นบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ออกตรวจสถานที่พร้อมด้วย ผู้นำหมู่บ้านและญาติพี่น้อง และในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ได้พบเศษชินส่วนของบุหรี่ไฟฟ้า ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากนั้น จึงได้มีการสอบถามข้อมูลจากทางพี่สาวของผู้ตาย และเพื่อนของผู้ตาย ทำให้ทราบว่า ผู้ตายสูบบุหรี่ไฟฟ้า และจากการตรวจสอบที่บ้านของผู้เสียชีวิต พบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องนอนของผู้เสียชีวิตและพอผลการชันสูตรของทางแพทย์จาก ทางโรงพยาบาลมาก็ปรากฏว่าตรงกัน ซึ่งเหตุการณ์ยังนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยในเรื่องนี้ พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ.4 ได้ให้ความสนใจต่อคดีเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมาก สั่งการผ่านมาทาง ผกก.สภ.เมืองหนองบัวลำภู ให้มีการเตรียมนำเสนอข้อมูลพิษภัยร้ายของบุหรี่ไฟฟ้า ที่จะได้มีการเดินทางมาตรวจราชการในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 นี้ เพื่อที่จะได้วางมาตรการกวดขันปราบปรามและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า