ชาวชัยนาทยังแห่ลงทะเบียนแน่นธนาคาร ยาย 81 ลุ้นคนละครึ่งพลัสเฟส 2

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้สิทธิการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัส จนครบทั้ง 20 ล้านสิทธิแล้วนั้น แต่ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอเมืองชัยนาท ในตัวเทศบาลเมืองชัยนาท ยังมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง พร้อมทั้งสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนกันเป็นจำนวนมากกว่า 100 คิว ด้วยความหวังว่าทางรัฐาลจะเริ่มเปิดโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 เร็วขึ้น
โดยเสียงส่วนใหญ่บอกว่า อยากให้รัฐบายลเปิดเฟส2 ก่อนสิ้นปีเพราะจะได้นำสิทธิมาใช้ซื้อของเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในเทศกาลสำคัญ ซึ่งถ้ารัฐบาลทำได้จะช่วยให้เศรษฐกิจภาพรวมเติบโตขึ้นส่งท้ายปี2568
นางจำปี จุ้ยกระยาง อายุ 81 ปี เดินทางมาลงทะเบียน ขอรับสิทธิจาก ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ระยะทาง 10 ก.ม. ซึ่งคุณยายบอกว่า ไม่มีโทรศัพท์มือถือจึงต้องเดินทางมาทำรายการที่ธนาคารด้วยตัวเอง โดยจะขอใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนแทนการทำรายการผ่านสมาร์ทโฟน เฟสนี้คงไม่หวัง แต่ขอทำรายการไว้รอรับเฟส2 เพราะถ้าได้สิทธิมาก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระลงได้บ้าง ส่วนปัญหาการสแกนใบหน้า น่าจะติดขัดปัญหาแน่ๆ เพราะคุณยายทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งสุดท้ายตอนอายุ 60 ปี ผ่านมา 21 ปีแล้ว ในบัตรผมยังเป็นสีดำ แต่ตอนนี้กลายเป็นสีขาวทั้วหัวแล้ว แต่คิดว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารน่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้