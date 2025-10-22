รองผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจดินสไลด์ป่าตอง ขอประชาชนเลี่ยงเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดพายุลมมรสุมเข้าในพื้นที่จ.ภูเก็ต ทางจังหวัดได้แจ้งเตือนไปยังอำเภอต่างๆ ในช่วงวันที่ 21–25 ตุลาคม ขอให้เฝ้าระวัง ฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขังในเขตเมือง
ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต จากนายอำเภอ และ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ทราบว่า มีน้ำท่วมขังหลายจุด และ ทางเทศบาลเมืองป่าตอง ได้แจ้งว่า มีดินสไลด์ในพื้นที่ ซึ่งทางท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผมได้ลงพื้นที่ดินสไลด์เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดต่างๆ ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงกินเจงานประเพณีถือศีลกินผักจึงขอให้ระมัดระวังในการเดินทาง ดูแลความปลอดภัยของตนเองและติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนจากทางราชการเพื่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยง ชาวเรือและนักท่องเที่ยวชายฝั่ง ทะเลคลื่นลมแรง ห้ามลงเล่นน้ำในช่วงนี้ หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ โทร. สายด่วนนิรภัย 1784