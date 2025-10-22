ฝนถล่มภูเก็ต กระทบ 37 เที่ยวบิน ผอ.สนามบินยันตอนนี้ปกติแล้ว แต่บางไฟลต์อาจดีเลย์นาน

ฝนถล่มภูเก็ต กระทบ 37 เที่ยวบิน ต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอด ผอ.สนามบินยันตอนนี้ปกติแล้ว-กลับมาลงจอดได้ แนะผู้โดยสารตรวจสอบเวลา บางไฟลต์อาจดีเลย์นาน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า จากเหตุการณ์ฝนตกหนักใน จ.ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับรายงานตั้งแต่เวลา 08.15-13.06 น. เครื่องบินจากสายการบินต่างๆ ไม่สามารถนำเครื่องบินลงยังท่าอากาศยานภูเก็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้รับผลกระทบทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จำนวน 37 เที่ยวบิน ต้องไปลงยังท่าอากาศยานสำรอง อาทิ ไปที่ปีนัง กลับไปกรุงเทพฯ ไปลงกระบี่ ลังกาวี และอู่ตะเภา
นายมนต์ชัยเผยว่า ขณะนี้เครื่องบินจากสายการบินต่างๆ นำผู้โดยสารเดินทางกลับมายังท่าอากาศยานภูเก็ต แล้ว หลังจากเดินทางไปลงยังท่าอากาศยานสำรองดังกล่าว สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางขอให้ตรวจสอบและประสานงานโดยตรงกับสายการบินที่ได้ทำการจองการเดินทางไว้ เพราะบางสายการบินดีเลย์เป็นเวลานาน
ส่วนการเดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัยเผยว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีน้ำท่วมเส้นทางแต่อย่างใด