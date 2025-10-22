ม็อบชาวนาเชียงใหม่ ทวงถามมาตรการช่วยเหลือ ขู่ไร้คำตอบ7วัน จ่อยกระดับชุมนุม
แต่กรมการค้าภายในมีหนังสือแจ้งเรื่อมมาตรการช่วยเหลือ 4 ด้าน คือ 1.ให้สินเชื่อแกชาวนาเพื่อชะลอการขายข้าว 2.สินเชื่อรวบรวมข้าว 3.ชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการข้าว และ 4. เร่งจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของชาวนา และล่าสุดวันนี้ราคาข้าวตกต่ำลงเหลือ กก.ละ 6.60 บาทแล้ว
ขณะที่กลุ่มชาวนา ได้โจมตีการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปล่อยให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดตกต่ำ โดยเฉพาะราคาข้าวที่ต่ำกว่าราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
นายจำรัส เปิดเผยว่า วันนี้มาทวงถามความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องเดิมที่ยื่นไปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ส่วนใหญ่ได้รับกันแล้ว และหากราคาข้าวมีเสถียรภาพอยู่ที่ กก.ละ 10 บาท รัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนนี้เพิ่มเติม
ทั้งนี้แม้ราคาข้าวมีแนวโน้มตกต่ำลงต่อเนื่อง แต่ชาวนาจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวไม่สามารถชะลอได้ตามที่รัฐบาลข้อเสนอของรัฐบาลแม้จะขาดทุน เพราะต้นทุนการผลิตอยู่ที่ กก.ละ 5.90 – 6.50 บาท โดยปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวลดลงไปมาก เพราะชาวนามีปัญหาหนี้สินจึงตัดใจขายนาทิ้ง
ล่าสุดเหลือพื้นที่ปเพาะปลูกเพียง 514,400 ไร่ ลดลงจากปีก่อน 3.42% ส่วนผลผลิตลดลงเหลือ 318,000 ตัน แต่ราคาก็ยังตกต่ำลง
หากไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจตามข้อเรียกร้องก่อน 7 วันนี้ โดยเฉพาะการผลักดันราคาข้าวที่ กก.ละ 10 บาท จะยกระดับการเคลื่อนไหวระดมชาวนาทั้ง จ.เชียงใหม่ชุมนุมกดดันรัฐบาลเหมือนปี 49 -50 ที่กลุ่มชาวนานับพันคนมาร่วมประท้วงรัฐบาล